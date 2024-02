Einmalig 59,99 €: 4K-Stick + waipu.tv-Abonnement und Paramount+

Schaut Ihr gerne Filme und Serien, hat waipu.tv derzeit ein richtig spannendes Angebot auf Lager. Ihr könnt Euch derzeit nämlich über 240 Sender in HD-Qualität, den waipu.tv-Stick und ein Jahresabo Paramount+ für einen einmaligen Preis von 59,99 Euro sichern. Was Ihr von dem Bundle erwarten dürft und für wen sich dieses Angebot wirklich lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.