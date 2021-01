EU: Neue Pläne für Ladekabel und Netzteile mit einheitlichen Steckern

Mit einer neuen Gesetzesinitiative will die EU wieder einmal Unternehmen zu einheitlichen Ladekabeln und Netzteilen für Smartphones und viele andere Geräte zwingen. Im Sommer soll ein entsprechender Gesetzesvorschlag vorliegen.

Die neue Initiative hat es sich laut Netzpolitik.org zum Ziel gesetzt, "einheitliche Ladegeräte und Anschlüsse für Handys, Tablets, Laptops und andere elektronische Geräte" zu schaffen. Was also vor mehr als einem Jahrzehnt mit einem Universal-Stecker für alle Smartphones begann, könnte in Zukunft deutlich größere Kreise ziehen.

Einheitliche Stecker zum Schutz der Umwelt

Als einer der wichtigsten Gründe für diese Pläne nennt man erneut das Potenzial, hierdurch das Aufkommen von Elektromüll zu reduzieren. Sollte sich ein Stecker durchsetzen, könnten Hersteller in Zukunft ohne größere Bedenken auf die Auslieferung von Netzteilen und Kabeln im Lieferumfang ihrer Geräte verzichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer bereits das kompatible Zubehör besitzen, wäre deutlich größer. Ein Trend, der sich bereits seit der Vorstellung von Apples iPhone 12 oder auch Samsungs S21-Reihe zeigt.

Auch beim neuen Galaxy S21 von Samsung ist kein Ladegerät mehr im Lieferumfang enthalten / © NextPit

Eine Studie der EU schätzt, dass alte Smartphone-Ladegeräte von 2020 bis 2028 bis zu 13.300 Tonnen Elektroschrott im Jahr verursachen. Durch eine Kompatibilität zwischen den Geräten verschiedener Hersteller könne man dies deutlich reduzieren. Durch einheitliche Standards für unterschiedliche Geräte ließen sich gar 29.000 Tonnen Elektromüll im Jahr einsparen.

Die große Unbekannte: Was macht Apple?

Schon seit Jahren setzt Apple auf eigene Standards beim iPhone. Was mit dem 30-Pin-Stecker begann, verwandelte sich im Jahr 2012 zu dem weiterhin genutzten Lightning-Stecker. Das US-Unternehmens begründet seine Position gegen einen einheitlichen Stecker durch fehlende Innovationsmöglichkeiten. Was passiert also, wenn neue Kabel, Stecker oder Netzteile ein besseres Laden ermöglichen würden, dies aber beispielsweise nicht mit USB-C möglich ist?

Möglicherweise verzichtet Apple in Zukunft gänzlich auf einen regulären Ladeanschluss und setzt stattdessen gänzlich auf kabelloses Laden via MagSafe / © NextPit

Die Diskussion um einheitliche Stecker befeuert gleichzeitig aktuelle Gerüchte, laut denen Apple sich in Zukunft gänzlich von einem Stecker im iPhone verabschieden könnte. Stattdessen könnte man auf das mit Qi kompatible MagSafe setzen und den Lightning-Anschluss gänzlich entfernen.

Da in der neuen Initiative auch die Rede von Geräten abseits des Smartphones die Rede ist, würde ein einheitlicher Standard auch viele andere Hersteller betreffen, die weiterhin beispielsweise auf Micro-USB setzen. Dieser Anschluss ist insbesondere bei günstigerem Zubehör auch heute noch oft zu finden.

EU: Mögliche Regelungen für kabelloses Laden

Zum Punkt kabelloses Laden überlegt die EU laut dem Bericht von Netzpolitik.org ebenfalls einen einheitlichen Standard. Während viele Smartphones mit Qi kompatibel sind, könnte es in Zukunft weitere Standards geben. Aktuell gibt es in diesem Bereich zum Beispiel auch Powermat.

Auch für kabelloses Laden könnte es in Zukunft einheitliche Regeln geben / © NextPit

Umweltschützer kritisieren jedoch die aktuellen Standards, da sie effizient genug seien. Einige Tests ergaben etwa, dass kabelloses Laden 47 Prozent mehr Strom verbrauche als das Laden mit einem Kabel. Umweltschützer wünschen sich daher, dass "kabellose Ladegeräte mindestens so energieeffizient seien wie herkömmliche". Dies erfordere einen einheitlichen Standard.

Nur noch Netzteil: Ein Traum für viele Nutzer

Bei den Nutzern dürfte ein einheitlicher Standard, insbesondere bei Kabeln und Netzteilen, viele Freunde finden. Statt unterschiedliches Ladezubehör für Smartphone, Smartwatch, Tablet und Notebook herumzutragen, könnte man so auf ein einzelnes Kabel und Netzteil zurückgreifen.

Der neue Plan der EU-Kommission für ein einheitliches Laden ist Bestandteil der Kreislaufwirtschaft für Elektrogeräte. Diese umfasst auch ein Recht auf Reparatur sowie Verpflichtungen für Hersteller, für eine gewisse Zeit Softwareupdates für ihre Geräte zu liefern.