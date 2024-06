Hobbyfilmer aufgepasst: Bei Amazon gibt es die DJI Mini 3 so günstig wie noch nie. Die verbaute Kamera der Drohne ermöglicht Luftaufnahmen in 4K-Qualität und die Drohne wiegt weniger als 249 g, wodurch Ihr sie überall mit hinnehmen könnt. Für kurze Zeit verkauft der Versandriese die DJI Drohne für gerade einmal 329 Euro. Worauf Ihr jedoch unbedingt achten solltet, verrät Euch unser Deal-Check.

Bereits Leonardo da Vinci träumte davon, dass Menschen fliegen können. Gut, mit einem Flugzeug oder Hubschrauber ist das heutzutage kein Problem – vorausgesetzt, Ihr habt keine Flugangst. Möchtet Ihr die Welt mit eigenen Augen von oben sehen und Eurem nächsten Urlaubsvideo den entsprechenden Pfiff verleihen, sind Drohnen eine spannende Möglichkeit, entsprechende Aufnahmen anzufertigen. Mit der Mini 3 von DJI bietet Amazon jetzt eine kompakte Drohne von einem der bekanntesten Hersteller für gerade einmal 329 Euro an.

4K-HDR-Aufnahmen und ein echtes Leichtgewicht

Die DJI Mini 3 wiegt weniger als 249 g und ist nach C0 zertifiziert, wodurch sie in den Kategorien A1 und A3 fliegen darf. Ein gesonderter Drohnen-Pilotenführerschein ist in vielen Orten dadurch nicht nötig. Allerdings empfiehlt der Hersteller, dass Ihr Euch vor Eurem ersten Flug über die lokalen Gesetze informiert und gegebenenfalls einen Onlinekurs absolviert. Aufgrund der Bauweise kann die DJI Drohne auch bei Windstärke 5 noch 38 km/h schnell fliegen und bietet mit einem 3-Achsen-Gimbal stabile Aufnahmen.

Die DJI Mini 3 bietet nicht nur echte vertikale Aufnahmen, sondern auch fortgeschrittene Optionen wie Helix oder Dronie. / © DJI

Die eingebaute Kamera setzt auf einen 1/1,3"-Sensor, der eine 4K-Auflösung ermöglicht. Dabei nimmt die Drohne Videos in 30-FPS-HDR auf. Auch echte vertikale Aufnahmen sind hier möglich. Allerdings solltet Ihr Euch darauf gefasst machen, einen zusätzlichen Akku für die DJI Mini 3* anzuschaffen, da die mitgelieferte Batterie maximal 38 Minuten hält. Auch Nachtaufnahmen sind aufgrund des fehlenden Spotlights nicht immer perfekt.

Die Drohne ist extrem anfängerfreundlich, leicht zu bedienen und kann sich per App starten und landen lassen. Außerdem kehrt sie automatisch zu Euch zurück, sobald die Videoaufnahmen im Kasten sind. Im Lieferumfang ist neben der Drohne auch eine DJI-RC-N1-Fernbedienung enthalten. Zusätzlich erhaltet Ihr alle wichtigen Kabel sowie Ersatzpropeller und einen Gimbal-Schutz.

Lohnt sich das Angebot zur DJI Mini 3?

Die DJI Mini 3 kostet Euch derzeit in anderen Onlineshops mindestens 369,89 Euro. In der Regel sind auch Preise über 400 Euro keine Seltenheit. Der bisherige Bestpreis für die Mini-Drohne lag bei 368,99 Euro. Mit 329 Euro legt Amazon die Messlatte also noch einmal deutlich tiefer. Allerdings müsst Ihr Euch hier gedulden, denn der Versandriese gibt eine Lieferzeit von 1 bis 3 Monaten an.

Habt Ihr also vor, Euer nächstes Filmprojekt mit wunderschönen Luftaufnahmen zu versehen und wollt nicht unbedingt einen Horrorfilm bei Nacht drehen, ist dieses Angebot wirklich spannend. Bedenkt jedoch, dass Ihr Euch unbedingt vorab informieren solltet, ob Ihr eine entsprechende Lizenz benötigt, um in Eurem Landkreis fliegen zu dürfen.

