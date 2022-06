Hybrid-Smartwatch endlich mit SpO2-Tracking: Fossil Gen 6 vorgestellt

Bevor wir in diesem Jahr die "Fossil Gen 7"- Smartwatch zu sehen bekommen, hat das Unternehmen eine neue Hybrid-Smartwatch in seiner Gen-6-Serie vorgestellt. Die neue Fossil Gen 6 Hybrid verfügt über ein E-Ink-Display und bietet zusätzlich SpO2-Tracking und Unterstützung für den Alexa-Sprachassistenten über das integrierte Mikrofon.

Fossil stellt neue Modelle vor, hat jedoch die spezifische Bildschirmgröße der Gen 6 Hybrid nicht kommuniziert. Basierend auf der vorherigen Hybrid-HR-Serie könnte das Non-Touch-Always-on-Display jedoch 1,1 Zoll groß sein. Es wird von klassischen Indizes eingerahmt, die Fitness- und Gesundheitsdaten anzeigen oder mit einem anderen Zifferblatt konfiguriert werden können. Auf der rechten Seite befinden sich zwei mechanische Buttons und eine zentrale Krone.

Es wird zwei Varianten der Fossil Gen 6 geben: Machine und Stella. Der Unterschied beginnt mit dem Design und der Größe. Die 45-mm-Version (24-mm-Armbänder) hat eine gezackte Lünette, während die Stella mit einem 40,5-mm-Gehäuse (18-mm-Armbänder) ein schickes und feminines Finish bietet, das von einer Handvoll Kristallen umgeben ist. Glücklicherweise sind beide Uhren 3 ATM wasserdicht, d. h. robust genug, um einem Druck standzuhalten, der einer Tiefe von 30 Metern entspricht.

Fossil Gen 6 Hybrid Smartwatch in der Farbe Roségold / © Fossil

SpO2-Tracking kommt auf die Fossil-Hybride, aber kein GPS

Die 2022er Fossil-Hybrid-Smartwatches verfügen über einen 14-Tage-Akku und verbesserte Sensoren, insbesondere bei der Herzfrequenzüberwachung. Die größte Änderung betrifft die SpO2-Messung, die auch bei anderen Premium-Smartwatches wie der Garmin Venu 2 Plus und dem Forerunner 255 zu finden ist. Ihr verbindet Euch per Bluetooth 5.0 mit Eurem Smartphone, nehmt Anrufe an reagiert auf SMS-Benachrichtigungen und kontrolliert Eure Musik.

Die Fossil Gen 6 Hybrid wird wahrscheinlich nicht über den Snapdragon-4100-Chipsatz, NFC für kontaktloses Bezahlen oder einen dedizierten GPS-Sensor des teureren Gen-6-Modells verfügen. Auf der anderen Seite wird die Hybrid-Uhr von Fossils eigener Smartwatch-Software angetrieben und nicht von Googles Wear OS. Sie wird außerdem mit einer aktualisierten Smartphone-App für iOS und Android ausgeliefert.

Skagens Smartwatch Gen 6 Hybrid Jorn. / © Skagen

Preise der Fossil Gen 6 Hybrid und Skagen Gen 6 Jorn Hybrid

Fossil bietet die Gen 6 Hybrid Machine (Herren) und Stella (Damen) ab sofort an, die Preise beginnen bei 229 Euro. Die Machine ist in den Farben Schwarz, Silber oder Rauch erhältlich, während die Stella in Roségold oder Silber erhältlich ist. Wenn Ihr Euch für ein Metallband entscheidet, kostet Euch das zusätzliche 20 Euro.

Skagen, die Untermarke von Fossil, hat in Europa ebenfalls neue Modelle angekündigt. Die beiden "Gen 6 Jorn Hybrid"-Uhren werden zum Preis ab 219 Euro angeboten. Sie sind in zwei Größen erhältlich: 38 mm und 42 mm mit Roségold/Silber für die kleinere Variante bzw. Schwarz/Blau für das größere Gehäuse.

Bevorzugt Ihr immer noch das klassische Uhrendesign gegenüber einer reinen Smartwatch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.