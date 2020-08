„FreeFortnite Cup“: Epic stichelt weiter gegen Apple

Mit einem Tweet verweist Epic derzeit unter anderem auf die offizielle Ankündigung zum „FreeFortnite Cup“, der am Sonntag, den 23. August stattfinden soll. Damit will man den Spielern, die noch Fortnite auf ihren iOS-Geräten installiert haben, eine weitere Chance geben mit all ihren Freunden zu spielen.

Das Unternehmen kündigt in dem Beitrag bereits an, dass die iOS-Spieler mit „Chapter 2 - Season 3“ zurückbleiben werden, während die anderen Zocker sich auf Season 4 freuen dürfen, die am 27. August beginnt. Es sieht also derzeit nicht so aus, als würde Epic sein Spiel für iOS anpassen, um dort auch in Zukunft spielbar zu sein. Apple hat angekündigt, dass man Epic am 28. August jeglichen Zugang zu den Entwicklungswerkzeugen nehmen wird. Dies könnte auch bedeuten, dass das derzeit noch spielbare Fortnite nicht länger auf iOS-Geräten lauffähig sein wird.

All of your friends. Fabulous prizes. And one bad apple. We’re droppin the #FreeFortnite Cup on August 23.



Check out our blog for full info: https://t.co/BFpiMQoWID — Fortnite (@FortniteGame) August 21, 2020

„FreeFortnite Cup“: Anti-Apple-Outfit eines der Preise

Für den Cup kündigt man eine Reihe von Preisen an. Dazu gehört etwa ein Skin mit dem Apfel-Kopf, welches bereits Epics „Nineteen Eighty-Fortnite“-Video zu sehen war. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Hardware zu gewinnen – natürlich allesamt nicht auf iOS basierend. Dazu gehören etwa ein Laptop von Alienware, das Galaxy Tab S7, das OnePlus 8, die PlayStation 4 Pro, die Xbox One X oder Nintendos Switch.

Des Weiteren rät Epic seinen Spielern, dass sie ihren Account auf dem aktuellen Stand halten sollen. Dadurch soll ein möglicher Plattformwechsel – weg von iOS – deutlich einfacher vonstattengehen. Gleichzeitig hat man natürlich auch eine Reihe alternativer Geräte parat, die weiterhin mit Fortnite kompatibel sein werden. Android-Nutzer weist man daraufhin, dass sie weiterhin Fortnite spielen können – selbstverständlich hat man auch hier einen passenden Link zum Installer zur Hand.