Vodafone Curve: Neuer GPS-Tracker findet Schlüssel und Vierbeiner

Seit langer Zeit verkaufen Unternehmen wie zum Beispiel Tile kleine „Plastikchips“, die dank Bluetooth gefunden werden können. Im Falle eines Verlusts von Koffer, Portemonnaie oder Schlüsselbund soll die schiere Verbreitung der Tile-Tracker dabei helfen, den verlorenen Gegenstand wieder zu finden.

Beim Vodafone Curve muss man nicht darauf hoffen, dass ein Nutzer mit installierter Smartphone-App am verloren gemeldeten Tracker vorbeiläuft und diesen damit auffindet. Der Curve nutzt stattdessen direkt das Mobilfunknetz, um die Standortdaten des integrierten GPS-Chips an den Besitzer zu übermitteln.

Vodafone bewirbt den GPS-Tracker damit, dass er dazu geeignet ist, um „mit Dingen in Kontakt zu bleiben, die ihnen wichtig und wertvoll sind“. Er kann also beispielsweise an den Schlüsselbund, den Rucksack oder auch ans Halsband des geliebten Vierbeiners gehangen werden. Damit hat man – eine Mobilfunkverbindung vorausgesetzt – jeder Zeit den aktuellen Standort im Blick. Ist kein GPS-Signal vorhanden, greift der Curve auf WLAN und Mobilfunk zurück, um seine Position zu bestimmen.

Die Akkulaufzeit gibt Vodafone mit bis zu 7 Tagen an. Die reale Laufzeit hängt unter anderem davon ab, welche Einstellungen man für das Tracking gewählt hat. Der Nutzer hat hier die Wahl von vier Einstellungen vom Energiesparmodus, der nur alle zwei Stunden den Standort übermittelt, bis hin zu einer Echtzeit-Ortung, bei der alle drei bis fünf Sekunden die Daten übertragen werden.

Vodafones Curve kann auch zum Tracking der geliebten Vierbeiner genutzt werden. / © Vodafone

Vodafone Curve: GPS-Tracker mit integrierter SIM-Karte

Die Steuerung des Curve gelingt über eine eigene Smartphone-App. Dort können beispielsweise auch virtuelle Zonen eingerichtet werden. Verlässt oder betritt der Tracker eine Zone, kann man darüber automatisch benachrichtigt werden. Der kleine Knopf, der zum Ein- und Ausschalten genutzt wird, kann auch dazu genutzt werden, einen Alarm auszulösen. So können Familie und Freunde bei einem Notfall schnell informiert werden.

Für die Hardware des Curve verlangt Vodafone einmalig rund 39 Euro. Für die Nutzung des Mobilfunknetzes kommen jedoch weitere Kosten hinzu. Will man monatlich kündigen können, werden rund 3 Euro pro Monat fällig. Entscheidet man sich für eine 24-monatige Laufzeit, reduziert sich dies auf rund 2 Euro im Monat. Diese Kosten beinhalten das Roaming in mehr als 100 Ländern.

Bei Amazon ist der Curve jedoch derzeit auch zum einmaligen Paketpreis von rund 70 Euro erhältlich. Hier werden keine monatlichen Gebühren fällig, da das Angebot bereits den 24-monatigen Smart-SIM-Service beinhaltet. Der reguläre Preis beträgt laut Vodafone rund 90 Euro. Die Auslieferung soll am 1. September 2020 beginnen.

Vodafone Curve stellt eine attraktive Alternative zu den Trackern von Tile dar, die zwar etwas günstiger sind, aber prinzipbedingt nur ein weniger genaues Tracking erlauben. Andererseits muss man die Tile-Chips nicht aufladen, sondern kann sie einfach in den Rucksack werfen und dann viele Monate lang nutzen, ohne ständig über die verbleibende Laufzeit nachdenken zu müssen.