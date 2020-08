Fortnite-Klage: Apple droht mit Gegenschlag

Wie Epic Games, unter anderem Entwickler des beliebten Spiels Fortnite, in einer aktualisierten Klageschrift und via Twitter mitteilte, hat Apple dem Unternehmen nun damit gedroht, den Zugang zum „Apple Developer Program“ zu entziehen. Dieses gibt Entwicklern unter anderem Zugriff zum App Store und bildet damit die Grundlage, um dort Apps anbieten zu können.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8