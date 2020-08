iPad: Neue Apple-Tablets mit USB-C lassen auf sich warten

Wie MacRumors in Berufung auf die chinesische Seite MyDrivers berichtet, soll im März 2021 ein überarbeitetes iPad Air 4 inklusive Apples A14-Chip und USB-C anstelle des bekannten Lightning-Ports vorgestellt werden. Damit würde sich das iPad Air deutlich dem iPad Pro nähern.

Auf der Rückseite soll des Weiteren ein Smart Connector vorhanden sein, welches die Verbindung zu externen Tastaturen – wie zum Beispiel einem neuen Magic Keyboard – erlauben würde. Das Tablet soll des Weiteren in Konfigurationen mit 128, 256 und 512 GB angeboten werden.

iPad Air 4: Dünnere Rahmen wie beim iPad Pro

Laut dem Bericht wird das neue iPad Air über ein Liquid-Retina-Display im 11-Zoll-Format verfügen. Es könnte sich hierbei um das bereits von Ming-Chi Kuo erwähnte Modell handeln, dessen genaue Displaydiagonale bei 10,8 Zoll liegen soll.

Wie groß auch immer das Display genau sein wird, es soll – wie schon das iPad Pro – über deutlich dünnere Ränder verfügen. Dies erlaubt ein größeres Display bei gleichzeitig gleichbleibenden Gehäusedimensionen. Ein derartiges iPad Air könnte die Lücke zwischen dem kostengünstigen iPad und dem iPad Pro schließen.

So könnte ein iPad Air 4 mit dünnerem Rahmen und größerem Display aussehen / © MacRumors

Apple will sich diese Features und das elegantere Design aber angeblich auch teuer bezahlen lassen. Beginnen die Preise für das aktuelle iPad Air 3 in den USA noch bei 499 US-Dollar, spricht der neue Bericht von einem Einstiegspreis in Höhe von 649 US-Dollar.

Laut dem Bericht könnte des Weiteren bereits im September oder Oktober ein weiteres Update des iPad Pro erscheinen. Genauere Angaben dazu gibt es aber nicht. Ein so schnelles Update des High-End-iPads wäre überraschend, da Apple das Tablet erst im vergangenen Frühjahr aktualisiert hatte.

Ein Blick auf die Lieferzeiten des iPad Pro könnten aber darauf hinweisen, dass ein derlei frühes Update wirklich erscheinen könnte. Apples angegebene Lieferzeiten reichen hier – egal ob man das 11- oder 12,9-Zoll-Modell wählt – weiterhin aktuell bis Mitte September.

Das Artikelbild zeigt ein iPad Pro 12.9.