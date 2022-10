Freenet: 18 GB für 9,99 Euro im Netz der Teléfonica

Mobilfunktarife können wirklich teuer sein. Gerade bei den großen Anbietern Telekom, o2, Vodafone und 1&1 kosten die Tarife schnell 20 Euro, 30 Euro oder noch mehr pro Monat. Klar, Ihr genießt dann Vorteile wie 5G und eine Netzpriorität. Sind Euch diese Punkte nicht so wichtig, lässt sich bei den Discount-Anbietern mit Tarifen im Netz der "Großen" kräftig sparen. Ein solcher Anbieter ist beispielsweise Freenet, der gerade ein sehr interessantes Angebot auf Lager hat.

Affiliate Angebot Freenet 18 GB Allnet-Flat

Bei diesem Tarif handelt es sich um eine Allnet-Flat mit insgesamt 18 GB Datenvolumen. Hierbei surft Ihr mit 50 MBit/s, was für solche Tarife mittlerweile als Standard gilt. Das Besondere an diesem Tarif ist allerdings die Laufzeit. Denn Ihr könnt den Vertrag monatlich kündigen, solltet Ihr Euch doch für ein anderes Angebot entschieden haben. Außerdem habt Ihr zusätzlich einen Monat kostenlosen Zugang zum Freenet Hotspot.

Lohnt sich das Freenet-Angebot wirklich?

Ihr zahlt hier monatlich 9,99 Euro für ordentlich Datenvolumen. Dazu kommt einmalig der Anschlusspreis mit 19,99 Euro bei Abschluss des Vertrages. Braucht Ihr den Tarif erst später, habt Ihr außerdem die Möglichkeit, den Tarif zu einem späteren Zeitpunkt beginnen zu lassen und Euch das Angebot so zu sichern. Denn verglichen mit den vier großen Anbietern sind sowohl die monatlichen Kosten als auch der einmalige Anschlusspreis wirklich günstig.

Freenet Allnet-Flat Übersicht Eigenschaft Freenet Allnet-Flat Datenvolumen 18 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s 5G? nein Netz Teléfonica Mindestlaufzeit 1 Monat Monatliche Kosten 9,99 Euro Einmalige Kosten 19,99 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 259,75 Euro Effektive Gesamtkosten (monatlich) ~ 10,82 Euro Zum Angebot!*

Um den Vergleich zu anderen Tarifen zu vereinfachen haben wir Euch die Gesamtkosten nach 24 Monaten in der obigen Tabelle aufgelistet. Wie Ihr seht, zahlt Ihr nach zwei Jahren also 259,75 Euro. Daraus ergeben sich effektiv 10,82 Euro an monatlichen Kosten für Euch. Natürlich könnt Ihr den Vertrag monatlich mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Laufzeitende kündigen, wodurch die effektiven monatlichen Kosten natürlich leicht steigen.

Beachtet allerdings noch einige Dinge: Nach Ablauf von zwei Jahren steigt die monatliche Gebühr auf 24,99 Euro. Außerdem habt Ihr lediglich einen Monat freien Zugang zum Freenet Hotspot. Solltet Ihr diesen dann nicht kündigen und weiternutzen wollen, müsst Ihr dafür ab dem zweiten Monat 4,99 Euro zahlen. Darüber hinaus habt Ihr leider keinen Zugang zum 5G-Netz der Teléfonica. Macht Euch das allerdings nichts aus, dann ist das Angebot wirklich gut und eine Empfehlung wert.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Bevorzugt Ihr eher Discount-Anbieter oder greift Ihr direkt zu den großen vier? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!