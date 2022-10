Razercon 2022: Neues Edge und Gaming-Buds vorgestellt!

Next Pit TV

Das Razer Edge verfügt über ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz oder einer Touch-Abtastrate von 288 Hz. Aufgrund des größeren Seitenverhältnisses und der Auflösung von 2400x1080 Pixeln stuft der Hardwarehersteller das Edge als Android-Tablet ein. Das Edge ist in erster Linie mit dem neuen Razer Kishi V2 Pro Controller ausgestattet, der über programmierbare Tasten, einen 3,5-mm-Audioanschluss und eine Kombination aus Triggern, D-Pad und Analogsticks verfügt.

Razer behauptet, dass das Snapdragon-G3X-Gen-1-SoC, der das Tablet antreibt, die 3-4-fache Leistung im Vergleich zu Qualcomms Mittelklasse-Prozessor Snapdragon 720G bringt. Dazu kommen 8 GB LPDDR5 RAM und ein erweiterbarer 128-GB-Speicher. Der microSD-Kartenslot hat eine maximale Kapazität von 2 TB. Alle Modelle verfügen über eine Akkukapazität von 5.000 mAh und einen USB-C-Anschluss.

Razer Edge (5G) Cloud Gaming Handheld-Konsole / © Razer

Konnektivitätsmerkmale und Preise des Razer Edge

Es gibt nur eine einzige Kamera, die sich auf der Vorderseite befindet. Es handelt sich um einen 5-MP-Sensor, der 1080p-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Vermutlich soll sie für Videotelefonie über Apps herhalten, da auch Mikrofone vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt das Edge über THX Spatial Audio, Bluetooth 5.2 und WiFi 6E.

Das Razer Edge beginnt ab einem Preis von 400 US-Dollar inklusive des haptischen Kishi V2 Pro Controllers und wird 2023 zuerst in den USA erscheinen. Die 5G-Variante erscheint erst etwas später, aber der Preis ist bisher noch unbekannt. Wer in den USA lebt, kann das Tablet in Razers Online-Store für 5 US-Dollar bereits reservieren.

Razer Gaming-Ohrhörer Hammerhead mit Hyperspeed USB-Dongle am Laptop oder PC / © Razer

Razer Hammerhead HyperSpeed TWS

Ein weiteres Highlight auf der Razer Con 2022 ist die Einführung der Hammerhead HyperSpeed TWS, die für November geplant ist. Neben der kabellosen Bluetooth-Funktion verfügen die In-Ear ANC-Kopfhörer über einen USB-Dongle, der eine Verbindung mit niedriger Latenz von bis zu 25 ms über die 2,4-GHz-Schnittstelle auf Konsolen und PCs ermöglicht. Das erinnert uns an Logitechs Lightspeed bei den G Fits-Kopfhörern.

Die Step-Up-Gaming-Buds sind in zwei Varianten erhältlich: Einmal für Xbox und einmal für die PlayStation. Das Xbox-Konsolenthema von Microsoft gilt als die endgültige Version. Sie sind schwarz lackiert und mit RGB-Chroma-Beleuchtung ausgestattet. Außerdem sind sie mit ENC-Mikrofonen ausgestattet und haben eine Akkulaufzeit von 30 Stunden mit Hülle. Die Razer Hammerhead mit HyperSpeed kosten 150 US-Dollar, während der Preis bei der Bestellung mit einem Edge-Tab auf 100 US-Dollar sinkt.