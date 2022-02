Debüt im Galaxy S22: Samsung verwendet alte Fischernetze für Plastik

Zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Müll landen jedes Jahr im Meer. Circa zehn Prozent davon nehmen Fischernetze ein, die ins Meer geworfen werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Die sogenannten Geisternetze zersetzen sich allerdings nicht wirklich und so zerstören sie ganze Ökosystem. Samsung startete im letzten Jahr das Projekt "Galaxy for the Planet" und kündigte nun einen großen Schritt darin an.

So wollen die Südkoreaner den Plastikmüll im Meer dadurch reduzieren, indem sie die Geisternetze für das Plastik in ihren Produkten verwenden. Bereits am Mittwoch erwartet uns auf dem Unpacked-Event der erste große Einsatz des recycelten Plastiks. Das recycelte Material wird im gesamten zukünftigen Lineup von Samsung Platz finden und die Rückseiten einiger Modelle der neuen Galaxy-Reihe dürften bereits aus den Fischernetzen bestehen. Damit möchte das Unternehmen nicht nur direkt der Umwelt helfen, sondern gleichzeitig dazu anhalten, weniger auf den Einsatz des schädlichen Plastiks zu setzen und sich mehr Gedanken über umweltbewusste Materialien zu machen.

Mit dem Umweltprojekt "Galaxy for the Planet" möchte Samsung nachhaltigere Produkte auf dem Markt etablieren und gleichzeitig für einen geringeren ökologischen Fußabdruck sorgen. Um das zu erreichen veröffentlichte das Unternehmen eine Agenda, die bis 2025 durchgesetzt werden soll und auch darüber hinaus noch andauern wird.

We believe that everyone has a role to play in providing innovative solutions that protect the planet for generations to come. Samsung understands our efforts need to match our scale, our influence and the magnitude of the entire Galaxy ecosystem around the world - TM Roh, Präsident Mobile Communications Business, Samsung