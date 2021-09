Fairphone 4 ausprobiert: Wechselakku und 6 Jahre Android-Updates

Erster Eindruck vom Fairphone 4

Wer sich zum Kauf des Fairphone 4 entscheidet, der will nicht unbedingt ein topaktuelles Handy haben. Stattdessen bietet Fairphone eine wichtige Alternative zu sogenannten "Fast-Phones" bei denen laut einem Bericht im Magazin "fluter." im Schnitt rund 89 Kilogramm an Elektroschrott anfallen. Eine Alternative zu Smartphones, die nach wenigen Jahren kaum noch Akkulaufzeit haben und beim Reparieren kaputt gehen.

Fairphone 4: Preise im Check 6 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB Preis 579 Euro 649 Euro Release 25. Oktober 2021 25. Oktober 2021

In dieser Hinsicht konnte sich Fairphone noch weiter verbessern und gerade die Kompensation des anfallenden Elektroschrotts wird Kund:innen freuen, die an Nachhaltigkeit interessiert sind. Für einen Preis von mindestens 579 Euro gibt es zudem ein Upgrade, das faire Smartphones mit 5G, leistungsstärkeren Hauptkameras und Quick-Charging zumindest ein wenig an heutige Standards heranholt.

Stefan fragte mich heute Morgen: "Android 15? Naja, ob man das Fairphone 4 so lange benutzen will ..." – genau das gilt es in meinem ausführlichen Test herauszufinden. Also bleibt gespannt! Und schreibt mir Eure Fragen zum Fairphone 4 in die Kommentare!