Furbulous! Selbstreinigendes Katzenklo mit App-Support im Test

Neben Kratzspuren an Mensch und Möbel gehört das Ausleeren des Katzenklos wohl zu den Schattenseiten, eine Katze zu besitzen. Weil's 2023 ist, gibt es aber natürlich auch smarte Katzenklos, die Euch das Herausschaufeln von verklumptem Katzenstreu und Kot ersparen. Was das smarte und selbstreinigende Katzenklo von Furbulous taugt, lest Ihr im nextpit-Test.

Design und Setup

Ja, dieses Katzenklo benötigt eine Anleitung. Denn ganz so intuitiv ist der Setup-Prozess leider nicht – sowohl, was die App als auch die Inbetriebnahme des Geräts selbst angeht. Aber der Reihe nach.

Vorteile

Schickes, abgefahrenes Design

Fernsteuerung und Tracking per App

Anleitung mit hilfreichen Praxis-Tipps

Nachteile

Katzenstreu etwas mühselig nachzufüllen

Teures Verbrauchsmaterial

Habt Ihr die smarte Katzentoilette im hellgrau-weißen Raumstation-Look aus dem Karton gehievt, geht's ans Setup. Von vorne gesehen rechts unten befindet sich die Abfall-Schublade, in die der Hersteller sämtliches Zubehör packt, sprich: Netzteil, Duftpillen, Anleitung und Müllbeutel fürs automatische Katzenkot-Einpacken. Das Netzteil steckt Ihr auf der Rückseite ein; das Kabel ist ausreichend lang für Steckdosen im unmittelbarer Nähe auf beiden Seiten des Katzenklos.

Der Deckel des Furbulous-Katzenklos hält sich magnetisch am Gehäuse fest und lässt sich einfach abnehmen. / © nextpit

Um den Müllbeutel einzusetzen, müsst Ihr zunächst die Haube auf der Oberseite abnehmen. Anschließend blickt Ihr auf einen an einer Art Roboterarm befestigten Deckel, der den Müllbeutel nach oben versiegelt. Zieht Ihr diesen nach oben, könnt Ihr die Kassette für die Müllbeutel einsetzen.

Die mitgelieferte Müllbeutel-Box reicht laut Hersteller für achtmaliges Kot-Einpacken – das entspricht laut Furbulous für 90 Tage für eine Katze. Ein 2er-Set Müllbeutel kostet stolze 28 Euro; damit kommt Ihr also auf 56 Euro pro Jahr Betriebskosten. Das ist nicht günstig, kennen wir aber auch von anderen Müllboxen, beispielsweise für Babywindeln.

Auf der rechten Seite des Katzenklos versteckt sich die Kassette mit dem Folienschlauch-Müllbeutel. / © nextpit

Frech teuer wirds allerdings bei den Ersatz-Deos. Die Duftsteine im Handseife-Format kosten 28 Euro für drei Stück und sollen für jeweils 30 Tage halten. Bei geschätzten Herstellungskosten von 12 Cent pro Stück sind die mehr als 100 Euro pro Jahr für Duftsteine hier kaum zu rechtfertigen. Dann gewöhnen wir unsere Katzen lieber an einen Wunderbaum, den wir dann irgendwie in die Deoriegel-Box links in der Streutrommel friemeln.

Anyways, weiter im Takt: Als nächstes kommt Katzenstreu in die Maschine, das wir einfach durch die Öffnung in der Vorderseite einfüllen. Einen speziellen Befüllmodus, bei dem die Öffnung nach oben zeigt, gibt es leider nicht – aber es geht auch so. Wichtig ist an dieser Stelle nur: Ihr müsst klumpendes Katzenstreu verwenden – die Sorte ist laut Hersteller aber egal.

Diese kleinen Deosteine kosten ein Vermögen, sind dafür aber auch garantiert katzenfreundlich, was die Inhaltsstoffe angeht. / © nextpit

Bis zum Maximum-Füllstrich passen etwa 6 Liter Katzenstreu. Der Minimum-Füllstand ist bei etwa 2 Litern erreicht. Wie häufig Ihr nachfüllen müsst, hängt ganz von Euren Katzen und dem Streu-Typ ab; es dürften etwa zwei bis vier Wochen sein. Insgesamt fasst der Innenraum laut Hersteller ein Volumen von 60 Litern zumindest für "normale" Hauskatzen ausreichend groß dimensioniert sein. Eine Maine-Coon-Katze werdet Ihr mit dem Furbulous-Klo aber vermutlich nicht glücklich machen.

Das smarte Katzenklo erkennt, wenn es besetzt ist, und zeigt das auf dem Mini-Außendisplay an. / © nextpit

Im nächsten Schritt verbinden wir die Furbulous-App mit dem Katzenklo. Es dauert im Test etwa drei Minuten, um einen Account anzulegen und das Katzenklo mit dem WLAN zu verbinden. Und schon können wir überall auf der Welt das Klotagebuch unserer Katze einsehen oder den Reinigungsprozess starten. Neben Zahl und Dauer der Toilettengänge können wir dank einer integrierten Waage sogar das Gewicht unserer Katze tracken.

Wichtig zu wissen: Ihr braucht ein 2,4-GHz-WLAN. Ist die Hürde genommen, habt Ihr Zugriff auf diverse Statistiken und Einstellungsmöglichkeiten. / © nextpit

Alternativ könnt Ihr den Reinigungsvorgang oder das Abpacken der gefüllten Müllbeutel auch am Katzenklo starten. Allerdings macht das aufgrund der niedrigen Höhe der Tasten und des kleinen Displays wenig Spaß. Es gibt nicht umsonst eine App.

Die Anleitung dagegen ist beim Einrichten des Katzenklos selbst keine große Hilfe – die Beschreibungen hier sind wenig detailliert. Aber mit etwas Trial&Error ist alles schnell betriebsbereit. Erfreulich ist aber, dass die App eine Hilfestellung dafür gibt, mit welcher Strategie man seine eigene(n) Katze(n) über mehrere Wochen hinweg an das neue Katzenklo gewöhnen kann.