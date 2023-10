Energie sparen ganz einfach: AMV-Thermostate im Doppelpack nur 84 €!

Der Händler notebooksbilliger.de hat gerade einen Deal für alle Sparfüchse unter Euch auf Lager. Denn hier gibt es die "AVM Fritz!DECT 301"-Thermostate derzeit im Duo für gerade einmal 84 Euro. Möchtet Ihr keinen Herzinfarkt bei Eurer nächsten Gasabrechnung erleiden, verraten wir Euch in diesem Deal-Check, warum sich das Angebot gerade jetzt so sehr lohnt.

Als ich heute Morgen aus dem Bett gefallen bin, hatte ich bereits die ersten Eiszapfen unter meiner Nase festgestellt und somit war klar: Der Winter naht. Höchste Zeit also, die Heizungen zu entlüften und den Hahn aufzudrehen. Kommt Euch das bekannt vor, solltet Ihr derzeit bei notebooksbilliger.de vorbeischauen, falls Ihr Eure Heizkosten ungern in "nie dagewesene Höhen" treibt. Denn hier gibt es die smarten "AVM Fritz!DECT 301"-Thermostate derzeit zum Schnapperpreis von 84 Euro im Zweierpack.

Die smarten Thermostate (zur Bestenliste) von AVM lassen sich problemlos an den meisten Heizlüftern installieren. Zur Integration in Euer Heimnetzwerk benötigt Ihr jedoch eine AVM Fritz!Box mit DECT-Funktion, wie die Fritz!Box 7590 AX*. Einmal verbunden, überträgt das Fritz-Thermostat über die verschlüsselte DECT-Technologie. Außerdem könnt Ihr die Heizregler ganz einfach über Euren PC oder Euer Smartphone steuern. Zusätzlich findet sich eine entsprechende Taste an den smarten Helfern, mit der Ihr die Temperatur ebenfalls einstellen könnt.

Darum lohnt sich das Angebot von notebooksbilliger.de genau jetzt

Für das Doppelpack zahlt Ihr gerade nur 84 Euro ohne zuzügliche Versandkosten bei notebooksbilliger.de. Ein Einzelgerät kostet Euch im Netz derzeit mindestens 59 Euro und im Doppelpack dürft Ihr in der Regel bereits 124 Euro hinlegen. Der bisherige Bestpreis der Thermostate lag bei 47 Euro, wodurch Ihr mit einem Angebot von 84 Euro immer noch 10 Euro günstiger wegkommt.

Auch wenn der Bestpreis hier erreicht wurde, benötigt Ihr einen entsprechenden Router, um die Gadgets nutzen zu können. Dennoch ist es fraglich, ob selbst am Black Friday noch einmal ein solcher Deal erscheint. Denn: Je kälter es wird, desto teurer werden die entsprechenden Geräte auch. Habt Ihr also vor, Euch smarte Thermostate zu einem guten Kurs zuzulegen und Energie zu sparen, solltet Ihr hier zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Fritz-Thermostate interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu anderen Produkten? Lasst es uns wissen!