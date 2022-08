Galaxy S22 Ultra günstig wie nie: Edel-Flaggschiff im seltenen Angebot

Mit dem S22 Ultra hat Samsung schon sehr früh in diesem Jahr eines der besten Flaggschiffe auf den Markt gebracht. Mit einem Einführungspreis von stolzen 1.249 Euro ist das Ultra-Modell aber auch besonders kostspielig. Im Online-Marktplatz eBay gibt es aktuell ein Angebot, über welches Ihr das Handy zu einem neuen Bestpreis abgreifen könnt. Der Preis fällt dabei um satte 30 Prozent – so tief wie nie zuvor!

Na, habt ihr unseren Test zum Samsung Galaxy S22 Ultra gelesen und wartet seitdem auf gute Angebote für das edle Samsung-Handy? Dann ist jetzt eventuell der richtige Zeitpunkt gekommen, sich das Handy zu kaufen. Denn der Anbieter telebrothers bietet das S22 Ultra über eBay aktuell so günstig an wie nie zuvor. Der Preis fällt dabei auf 875 Euro – so günstig gab es das S22 Ultra laut Preisvergleich noch nie.

Neben unserem S22-Ultra-Test findet Ihr das Handy auch in unserer Liste der besten Smartphones sowie in unserem Kamera-Blindtest. Steht Ihr auf den Look des edlen Samsung-Handys und stört Euch nicht an sehr großen Smartphones, könnt Ihr getrost zuschlagen. Ebenfalls spannend. Ihr könnt Euch die Beta-Version von Android 13 samt OneUI 5 direkt nach dem Auspacken aufs Handy holen.

Wie findet Ihr das Angebot zum Samsung Galaxy S22 Ultra? Lohnt sich der Kauf des Handys für 875 Euro in Euren Augen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!