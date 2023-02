Galaxy Unpacked: So verfolgt Ihr heute das Galaxy-S23-Event

Das Warten hat ein Ende: Das Samsung Galaxy S23 , Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra erblicken offiziell das Licht der Welt. Mit seinem ersten Galaxy-Unpacked-Event des Jahres läutet Samsung die Flaggschiff-Saison ein und Ihr könnt per Stream live dabei sein. Wie? Wann? Wo? Klären wir in diesem Beitrag!

Die Leak-Dichte erreichte in den letzten Tagen wieder einmal Spitzenwerte – ein Indiz dafür, dass ein fetter Samsung-Launch vor der Tür steht. Das Galaxy S23 (+) und das Galaxy S23 Ultra gelten derzeit als die am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Branche. Höchste Zeit also, dass Samsung die Hosen runterlässt und offiziell seine neuen Smartphones präsentiert.

So verfolgt Ihr das Samsung-Event

Üblich ist, dass Samsung anlässlich der neuen Hardware einen Livestream anbietet. Weniger üblich war es zuletzt allerdings, dass da tatsächliche Live-Events vor Publikum stattfinden. Das ist jetzt erstmals seit drei Jahren wieder der Fall, Samsung lädt aus dem Anlass heute, am 1. Februar, nach San Francisco ins Masonic Auditorium.

Um zehn Uhr Ortszeit fallen dort dann die Hüllen und das Galaxy S23 wird entblättert. Wollt Ihr in Deutschland dabei sein, müsst Ihr Euch 19:00 Uhr in den Kalender eintragen. Wie Ihr Euch denken könnt, werdet Ihr haarklein von NextPit über alles informiert, was da heute in Kalifornien passiert. Wollt Ihr aber lieber mit eigenen Augen sehen, was Samsung uns für 2023 kredenzt, könnt Ihr das entweder direkt auf der Samsung-Seite oder bei YouTube. Und weil wir bei NextPit so liebe Menschen sind, haben wir Euch den Video-Link hier direkt mal eingebunden: