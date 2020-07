Garmin Connect down: Hacker fordern Lösegeld

Wie einer unserer Leser auf unserem Telegrammkanal anmerkte, sind die Dienste von Garmin Connect aufgrund eines größeren Serverausfalls nicht verfügbar. Es ist nicht möglich, die Garmin-Uhr mit der mobilen Anwendung Garmin Connect zu synchronisieren. Die Website und der Kundendienst sind ebenfalls außer Betrieb.

Die Marke kommunizierte über Twitter über diesen Vorfall und zitierte einen Computerausfall, ohne mehr zu sagen und ohne einen Cyberangriff offiziell zu bestätigen.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)