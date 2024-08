Google Gemini: KI-Chatbot kommt in mehr Apps zum Einsatz

Google hat viele dieser Erweiterungen bereits auf der I/O 2024 vorgestellt, aber nicht bekanntgegeben, wann diese Erweiterungen erscheinen werden. Jetzt gibt es Hinweise aus den neuesten Google Workspace Apps wie Keep, Aufgaben und Kalender, die Gemini bald unterstützen könnte.

Wie wird Gemini mit anderen Google Apps funktionieren?

Android Authority ist es gelungen, diese Funktionen zu aktivieren, obwohl sie bislang nicht offiziell ausgerollt wurden. Das Magazin hat zum Beispiel getestet, indem es Gemini aufforderte, Notizen oder Listen in der Keep-App zu erstellen. Es zeigte sich auch, dass der Chatbot die Notizen verwalten kann, z. B. indem er Elemente zu einer Liste hinzufügt oder entfernt. Neben den komplexeren Aufforderungen könnt Ihr auch die grundlegenden Aufgaben erledigen, wie das Herausziehen und Öffnen einer Notiz.

Der gesamte Vorgang wird in einem schwebenden Fenster angezeigt, ähnlich wie bei der Verwendung von Gemini mit anderen Apps. Außerdem werden den Nutzern anscheinend verwandte Notizen angezeigt, bevor sie die Aktion bestätigen, aber es kann auch sein, dass die Anfrage sofort bearbeitet wird.

Gemini ersetzt den Assistant in weiteren Google Apps, darunter Keep und Kalender. / © Android Authority

Neben der Keep-App wird auch eine neue Erweiterung für Aufgaben enthüllt. Sobald Gemini diese unterstützt, können Nutzer/innen Erinnerungen und Aufgaben erstellen. Ähnlich wie bei Keep könnt Ihr auch in der Aufgaben-App die Aufgabenlisten einsehen oder die erstellten Aufgaben verwalten.

In der Kalender-App, in die Gemini integriert ist, könnt Ihr u. a. Ereignisse mit einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit erstellen oder bestehende Ereignisse, wie z. B. ein Meeting, durch eine Sprachansage bearbeiten. Und wie üblich sind auch hier die grundlegenden Aktionen und Befehle möglich.

Gemini kommt zu weiteren Google Apps

Neben den Workspace-Apps wurde festgestellt, dass Gemini auch für Google Home und die Standard-Telefon-/Dialer-App verfügbar sein wird. Mit der Home-Unterstützung werdet Ihr in Zukunft in der Lage sein, Eure verbundenen Smart Home-Geräte zu steuern, ohne dass Gemini die Aufgabe an den Assistant übergibt. Mit Gemini in der Telefon-App sollten diese Assistant-Aktionen ebenfalls an den Chatbot übertragen werden.

Es gibt noch kein konkretes Datum, wann diese Gemini-Integrationen für die unterstützten Geräte verfügbar sein werden. Aber da einige Komponenten bereits enthalten sind, ist es wahrscheinlich, dass Google die Aktivierung bald ankündigt.

