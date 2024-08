In der letzten Woche haben wir ja beim überMORGEN-Podcast vorbeigeschaut. Heute gibt es den Gegenbesuch und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich, dass sich Johanna in unsere etwas wirsche Männer-WG getraut hat. Die Bude war auf Hochglanz poliert, die Schmutzwäsche und das dreckige Geschirr wurden ordnungsgemäß in irgendwelchen Schränken versteckt und wir haben sogar extra gelüftet!

Während unsere Freundschaft mit inside digital schon recht alt ist, gibt es unsere Partnerschaft erst seit wenigen Monaten. Daher hielten wir es für die heutige Folge auch für eine gute Idee, nicht ein wildes Tech-Thema auszugraben, sondern unser Kennenlernen in den Vordergrund zu rücken. Dabei hatten wir einen riesigen Spaß und hoffen, Ihr habt den ebenfalls beim Zuhören. Außerdem hoffen wir natürlich, dass Johanna zukünftig noch einmal bei uns reinschneit. Wenn Ihr mehr von ihr und ihrem inside-digital-Podcast überMORGEN wollt, klickt unbedingt auf den Link.

Wir hoffen, dass Ihr ganz viel Spaß mit dieser etwas wilden Episode habt – wir hatten ihn jedenfalls ;)