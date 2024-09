Eine Heizung, die nicht nur wohlige Wärme verströmt, sondern dabei auch noch ein echter Hingucker in Eurem Wohnzimmer ist? Dieses Infrarot-Modell von Marmony bietet Euch genau das. Das Beste an der Heizung: Aktuell unterbieten sich Lidl und Aldi im Verkaufspreis.

Aldi und Lidl bringen Wohlfühlklima ins Wohnzimmer

Im Sortiment der Discounter findet Ihr aktuell die Marmony Infrarot-Wandheizung in zwei Designs: Marmor-Optik (Carrara) und Naturstein-Optik (Jura). Mit einer Leistung von 800 Watt spendet sie angenehme Wärme, die sich von herkömmlichen Heizkörpern unterscheidet. Denn bei einer Infrarot-Heizung bleibt die Luftfeuchtigkeit im Raum stabil und es entsteht keine trockene Heizungsluft – ein echter Pluspunkt für das Raumklima, insbesondere im Wohnzimmer.

Die Installation ist denkbar einfach: Es genügt eine Steckdose, idealerweise direkt hinter dem Gerät, sodass keine Kabel sichtbar sind. Die Heizung kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Nach dem Einschalten speichert der Naturstein die durch Strom erzeugte Wärme und gibt sie anschließend gleichmäßig an den Raum ab. Selbst nach dem Abschalten bleibt der Stein noch etwa eine Stunde warm, sodass das angenehme Klima lange anhält.

Ein weiterer Vorteil von Infrarot-Heizungen ist das Wärmeempfinden, das etwa zwei bis drei Grad über der tatsächlichen Raumtemperatur liegt. Zudem gibt es keine Staubaufwirbelung, was für Asthmatiker, Allergiker und Kontaktlinsenträger besonders angenehm ist. Die Temperatur lässt sich bequem und geräuschlos über den mitgelieferten Funk-Thermostat regulieren. Dank der speziellen Heiztechnik entstehen keine störenden Geräusche während des Betriebs. Die Maße der Heizung betragen 100 x 40 x 2 Zentimeter. Mit der mitgelieferten Wandhalterung erhöht sich die Tiefe auf insgesamt sechs Zentimeter. Das Gerät bringt ein Gewicht von 22 Kilogramm auf die Waage. Die Infrarot-Heizung eignet sich ideal für Räume bis zu einer Größe von 25 Quadratmetern und kommt mit smarten Zusatzfunktionen wie einem Frostschutz-Modus und der Erkennung offener Fenster. Bei einer täglichen Betriebszeit von etwa drei Stunden liegen die monatlichen Stromkosten derzeit bei rund 25 bis 30 Euro.

Was kostet die Marmony Infrarot-Wandheizung?

Beide Discounter bieten sie zurzeit zu besonders günstigen Konditionen an. Während der Deal bei Aldi erst heute gestartet ist, ist das Angebot bei Lidl schon länger verfügbar. Allerdings ist die genaue Dauer der Lidl-Aktion unklar. Aldi verkauft das Modell in Marmor-Optik für 239 Euro* und die Naturstein-Variante für 219 Euro*. Bei Lidl bekommt Ihr die Heizung in Carrara-Optik für 216 Euro* (Größe 100 x 40 cm wählen) und in Jura-Design für 192 Euro* (Größe 100 x 40 cm wählen). Verglichen mit dem ursprünglichen UVP von 449 Euro könnt Ihr bei Lidl bis zu 60 Prozent sparen. Zusätzlich fallen einmalig Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro an. Wer bei Aldi kauft, hat außerdem die Möglichkeit, die Heizung über Klarna in drei zinsfreien Raten von jeweils knapp 80 Euro zu bezahlen.

Was haltet Ihr von Wandheizungen? Holt Ihr Euch das Modell von Marmony?