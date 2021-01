Geniales Add-On: So transkribiert Ihr Calls bei Google Meet

Wenn Ihr Euch, ganz wie wir bei NextPit, in den letzten 12 Monaten sehr gut mit Google Meet vertraut gemacht habt, seid Ihr vielleicht auf ein Problem gestoßen. Es ist furchtbar schwierig, Notizen zu machen und gleichzeitig dem oft ohnehin kaum verständlichen Gegenüber zuzuhören. Glücklicherweise gibt es jetzt eine Lösung mit künstlicher Intelligenz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Google Meet-Anrufe dank des Plug-Ins "Otter.AI" in Echtzeit transkribieren könnt.

Wenn Ihr noch nichts von Otter.ai gehört habt, habt Ihr etwas verpasst. Das Tool gibt es schon eine Weile und ist ein wohlbehütetes Geheimnis von Journalisten in der Tech-Branche. Ich persönlich habe es schon häufiger benutzt, wenn ich Interviews geführt habe und ein Transkript brauchte, um das Gespräch in einen Artikel zu packen. Otter.ai ermöglicht es Euch auch, Eure Unterhaltungen von jedem Gerät aus zu durchsuchen, abzuspielen, zu bearbeiten, zu organisieren und zu teilen. Glaubt mir, das Tool kann ein echter Lebensretter sein.

Nachdem es Otter.ai im Netz und auch als Plugin für Zoom gab, hat der Anbieter nun auch eine Chrome-Erweiterung für Google Meet. Mit dieser transkribiert und beschriftet Ihr jetzt auch dort Eure Video-Meetings – und zwar in Echtzeit. Das erspart Euch die Mühe, nebenher Notizen zu kritzeln. Ihr könnt das aufgezeichnete Transkript auch in Ihrem Otter-Konto speichern, wenn Ihr das Gespräch später noch einmal durchgehen wollt. Stellt aber am besten vor dem Gespräch sicher, dass eure Kollegen mit der Aufzeichnung einverstanden sind!

Otter.Ai ist meiner Meinung nach das beste automatische Live-Transkriptions- und Notizen-Tool für persönliche und jetzt auch endlich virtuelle Meetings. Otter.ai ist auf Englisch für Web, iOS, Android, Zoom und Google Meet verfügbar und ist in allen Plänen ohne Aufpreis enthalten. Hier muss ich Euch allerdings auf eine für Deutschland wichtige Einschränkung hinweisen: Nicht nur die Bedienelemente sind auf Englisch, auch die Transkription funktioniert aktuell nur mit englischen Texten.

So verwendet Ihr Otter.ai zum Transkribieren von Google Meet-Anrufen

Zuerst müsst Ihr die Otter.ai-Chrome-Extension aus dem Chrome Web Store hinzufügen. Wenn Ihr das Symbol oben rechts in Eurem Chrome-Browser nach dem Hinzufügen der Erweiterung nicht sehen könnt, müsst Ihr es nach einem Klick auf das Puzzlesymbol anheften. Wenn Ihr nun Google Meet öffnet, müsst Ihr einfach auf die Erweiterung klicken und Aufnahme auswählen. Ihr werdet die Beschriftung, die in Echtzeit aufgezeichnet wird, oben rechts auf Eurem Bildschirm sehen. Dabei könnt Ihr auch die Textgröße anpassen.