Die Geschichte von Samsungs Galaxy-Note-Serie: War's das?

Für Galaxy-Note-Fans auf der ganzen Welt ist dieser August eine Enttäuschung. Aber wer weiß: Vielleicht kommt es ja noch, ein koreanisches "One More Thing" – oder 2022 kehrt Samsung ob des Misserfolgs zurück zum Note. Vielleicht ist die Welt noch nicht reif für faltbare Smartphones und wir bekommen doch unser Samsung Galaxy Note 22.

Kommt mit auf eine Reise in quer durch ein Jahrzehnt voller Note-Modelle – vom ersten Galaxy Note 2011 bis zum vorerst letzten im Jahre 2020.

Samsung Galaxy Note: Der Beginn

Angekündigt: Oktober 2011

Im Jahr 2011 war die Smartphone-Branche noch nicht so, wie sie heute ist. 2011 war es gerade vier Jahre her, dass das erste iPhone auf den Markt kam, und Steve Jobs hatte gerade postuliert, dass ein 3,5-Zoll-Display die "richtige" Größe für Smartphone-Displays sei. Er behauptete sogar, dass niemand Telefone mit größeren Displays kaufen würde. Niemals.

Fast wie zum Trotz brachte Samsung nur wenige Monate später das Samsung Galaxy Note der ersten Generation mit einem gigantischen 5,3-Zoll-Display auf den Markt. Das Galaxy Note widersprach Steve Jobs' damaliger Vorstellung von einem Smartphone in jeder Hinsicht. Als das Samsung Galaxy Note auf den Markt kam, war es eines der größten Displays aller Smartphones.

Um die Sache noch interessanter zu machen, lieferte Samsung das Telefon auch mit einem Eingabestift aus – etwas, das Steve Jobs selbst im Jahr 2007 bekanntermaßen abgelehnt hatte und verwarf. Wenn es eine Kunst war, gegen die Tradition zu verstoßen, dann war die Galaxy Note-Serie der Künstler, der eine ganze Bewegung anführte.

Das allererste Samsung Galaxy Note war für seine Zeit revolutionär! / © Samsung

Zur Freude von Samsung und sehr zum Leidwesen von Apple war das Samsung Galaxy Note ein großer Erfolg. Kaum einen Monat nach der Markteinführung konnte Samsung mehr als eine Million Exemplare des Galaxy Note verkaufen. Bis August 2012 konnte das Unternehmen sogar mehr als 10 Millionen Geräte verkaufen! Die Zeichen standen auf Sturm. Die Menschen liebten Telefone mit großen Displays. Steve Jobs – und Apple – wurden eines Besseren belehrt. Das "Phablet" war geboren.

Technische Daten

Das Highlight der ersten Generation war sein großes 5,3-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln – und die Unterstützung für den S-Pen. Letzterer wurde schließlich zu einem Alleinstellungsmerkmal der Note-Serie. Je nachdem, in welchem Teil der Welt man lebte, hatte man die Wahl zwischen der Samsung-Exynos-4210-Variante des Telefons oder der anderen Option, die auf Qualcomms Snapdragon-S3-Chip basierte. Das Telefon verfügte über 1 GB RAM und bot 16/32 GB Speicherplatz – mit Unterstützung für Speichererweiterungen.

Kamera: 8 MP hinten, 1080p-Video, 2 MP vorne, VGA-Video

Funk: 3G, LTE (2012er Modelle)

Software: Android 2.3 (Gingerbread), Update auf Android 4.1 (JellyBean) mit Samsung TouchWiz UI.

Akku: 2.500 mAh

Unvergessen für ...

... die Einführung einer völlig neuen Smartphone-Kategorie. Der Stylus wurde von den Toten zurückgebracht. Außerdem war es ein echtes Flaggschiff seiner Zeit.

Samsung Galaxy Note 2: Doppelte Leistung

Angekündigt: August 2012

Gestärkt durch den beispiellosen Erfolg des Galaxy Note der ersten Generation legte Samsung gleich im nächsten Jahr mit dem Galaxy Note 2 nach. Das Produkt enthielt mehrere Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Note – darunter ein noch größeres 5,5-Zoll-Display und einen verbesserten Stylus. Und das Ergebnis? Die Verbraucher stürzten sich in Scharen auf das Note 2, und Samsung gelang es, innerhalb der ersten zwei Monate nach seiner Markteinführung fünf Millionen Geräte zu verkaufen. Während seiner gesamten Lebensdauer wurde das Note mehr als 30 Millionen Mal verkauft.

Das Samsung Galaxy Note 2 kam 2012 auf den Markt. / © Samsung

Wichtigste Merkmale

Display: 5,5-Zoll-Super-AMOLED, 1280 x 720 Pixel

SoC: Samsung Exynos 4412, Qualcomm Snapdragon 600

Speicher: 2 GB (LPDDR2) mit 16/32/64 GB, Unterstützung für microSD-Karten

Kamera: 8 MP hinten, 1080p Video 1,9 MP vorne, 720p, Zeitlupe mit 120 fps

Software: Android 4.1.1 'Jelly Bean', Update auf Android 4.4.2 KitKat, Samsung TouchWiz UI

Akku: 3.100 mAh

Unvergessen für ...

Die Leistung des S Pen wurde gegenüber dem ursprünglichen Galaxy Note verbessert. Das Note 2 wurde auch für sein Display gelobt, das damals als das beste jemals hergestellte Smartphone-Display galt. 2016 entzündete sich in Indien ein Samsung Galaxy Note 2 in einem Flugzeug und rauchte. Daraufhin gab die indische Luftfahrtbehörde einen Hinweis heraus, dass alle Samsung-Smartphones im Flugzeug ausgeschaltet werden sollten. Ein böses Vorzeichen?

Samsung Galaxy Note 3: Hochwertiger als je zuvor

Angekündigt: September 2013

Im Jahr 2013 hatte sich die Galaxy-Note-Serie als Premium-Produktlinie etabliert. Tatsächlich wollte Samsung, dass die Verbraucher dies auch zur Kenntnis nehmen. Das Ergebnis? Samsung versuchte, das Galaxy Note 3 mit Kunststoffleder und Kunstnähten hochwertig aussehen zu lassen. Außerdem war es etwas dünner als sein Vorgänger und hatte ein größeres 5,7-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Außerdem war es das erste Smartphone, das den USB-3.0-Standard unterstützte. Das Note 3 bot außerdem zum ersten Mal die fuchteligen "Air Gestures" und verfügte über einen entsprechenden Sensor.

Im Leder-Look: das Samsung Galaxy Note 3. / © Samsung

Technische Daten

Display: 5,7 Zoll, Full-HD, Super AMOLED

SoC: Samsung Exynos 5420, Qualcomm Snapdragon 800

Speicher: 3 GB (LPDDR3) mit 16/32/64 GB und microSD-Karten

Kamera: 8 MP hinten, 1080p Video 1.9 MP vorne, 720p, Zeitlupe mit 120 fps

Software: Android 4.3 Jelly Bean, Update auf Android 5.0 Lollipop, Samsung TouchWiz NatureUX 2.5

Akku: 3.200 mAh

Unvergessen für ...

... seine Verbesserungen gegenüber dem Note 2. Hatte Probleme bei der Qualitätskontrolle mit dem Home-Button, der sich mit der Zeit lockerte und verschob. Das Note 3 wurde mit 10 Millionen verkauften Einheiten innerhalb der ersten zwei Monate ebenfalls gut aufgenommen.

Samsung Galaxy Note 3 Neo

Angekündigt: Februar 2014

Im Februar 2014 kündigte Samsung zum ersten Mal eine abgespeckte, preisgünstigere Version in der Galaxy-Note-Serie an. Das Samsung Galaxy Note 3 Neo war vom Design her eng mit dem ursprünglichen Galaxy Note 3 verwandt, hatte aber ein kleineres Display mit geringerer Auflösung. Das Note 3 Neo war zwar nicht so erfolgreich wie sein größeres, teureres Geschwistermodell – aber es war ein attraktives Angebot für Menschen, die nicht zu viel Geld für das Flaggschiff Note 3 ausgeben wollten.

Das Samsung Galaxy Note 3 Neo war die "Lite"-Version des ursprünglichen Note 3. / © Samsung

Technische Daten

Display: 5,5-Zoll, HD, Super-AMOLED

SoC: Exynos 5260, Qualcomm Snapdragon 400 (Dual SIM), Qualcomm Snapdragon 800 (Südkorea)

RAM/Speicher: 2GB LPDDR3, 16/32GB, microSD-Karten

Kamera: 8 MP hinten, 1080p Videos, 2 MP vorne

Software: Android 4.3 Jellybean, Update auf Android 5.1.1

Akku: 3.100 mAh

Unvergessen für ...

... die Senkung der Einstiegshürde für die Galaxy-Note-Serie. Das Telefon wurde in mehreren Märkten wie Großbritannien und den USA nicht verkauft.

Samsung Galaxy Note 4: 4K-Videos werden Realität

Angekündigt: September 2014

Das Samsung Galaxy Note 4 wurde weithin als inkrementelles Update gegenüber dem Note 3 angesehen. Die Displaygröße und die Designsprache blieben recht ähnlich. Obwohl sich das Note 4 zu einem beliebten Smartphone entwickelte und allein im ersten Monat mehr als fünf Millionen Geräte verkauft wurden, lagen die Verkaufszahlen letztendlich etwas unter denen des Note 3. Das Note 4 war auch das erste Gerät der Serie, das 4K-Videoaufnahmen unterstützte und ein 2K-Display besaß.

Das Galaxy Note 4 von 2014 bot einen Boost bei der Auflösung. / © NextPit

Technische Daten

Display: 5,7-Zoll, QHD, Super AMOLED

SoC: Exynos 7 5433, Qualcomm Snapdragon 805

RAM/Speicher: 3GB LPDDR3, 16/32GB, microSD-Karten

Hauptkamera: 16 MP mit AF/OIS, 4K-Videoaufnahme, 1080p bei 30fps

Frontkamera: 3,7 MP, 1440p-Videoaufzeichnung

Software: Android 4.4.4 Kitkat - Update auf Android 6.0.1

Akku: 3.220 mAh, 15W Aufladung

Unvergessen für ...

... Unterstützung für 4K-Videoaufnahmen – und allgemein einen besseren Videomodus. Die chinesische Version des Telefons war ebenfalls ein Vorreiter, da sie im Gegensatz zu den anderen Modellen mit einem nicht-austauschbaren Akku ausgestattet war.

Samsung Galaxy Note Edge

Angekündigt: September 2014

Das Galaxy Note Edge wurde zusammen mit dem normalen Note 4 angekündigt und gilt weithin als mutiger Schritt von Samsung, zu experimentieren. Während es die meisten Hardware-Spezifikationen des Note 4 beibehielt, war das Alleinstellungsmerkmal des Note Edge sein Display, das zu einer Seite hin gebogen war. Diese Wölbung war so stark, dass Samsung den Seitenstreifen als zusätzliches Edge-Display nutzte.

Das Samsung Galaxy Note Edge könnte auch heute noch Blicke auf sich ziehen. / © Samsung

Technische Daten

Display: 5,6-Zoll, QHD, Super AMOLED, gebogen

SoC: Exynos 7 5433, Qualcomm Snapdragon 805

Speicher: 3GB LPDDR3, 32/64GB, microSD-Karten

Rückwärtige Kamera: 16 MP mit AF/OIS, 4K-Videoaufnahme, 1080p bei 30fps

Frontkamera: 3,7 MP, 1440p-Videoaufzeichnung

Software: Android 4.4.4 Kitkat – Update auf Android 6.0.1 Marshmallow

Akku: 3.000 mAh, 15W Aufladung

Unvergessen für ...

... das unverschämte gebogene Display, das nur auf einer Seite gebogen war!

Samsung Galaxy Note 5: Umstrittene Änderungen

Angekündigt: August 2015

Das Samsung Galaxy Note 5 war der Vorbote mehrerer Änderungen an der Note-Reihe. Einige der von Samsung getroffenen Entscheidungen – darunter die Abschaffung des microSD-Slots und der fest verbaute Akku – stießen auf breite Kritik von engagierten Note-Fans. Gleichzeitig erhielt das Telefon aber auch durchweg positive Kritiken, insbesondere im Hinblick auf die verbesserte Verarbeitungsqualität, die Kamera und die verbesserte Leistung. Auf dem Note 5 lief auch die aktualisierte TouchWiz-Oberfläche, die später in Samsung Experience 8.0 umbenannt wurde.

Das Samsung Galaxy Note 5 kam mit einigen umstrittenen Änderungen. / © NextPit

Technische Daten

Display: 5,7-Zoll, QHD, Super AMOLED

SoC: Samsung Exynos 7 7420

RAM/Speicher: 4 GB LPDDR4, 32/64 GB UFS 2.0

Rückwärtige Kamera: 16 MP mit OIS, 4K-Videoaufnahme

Frontkamera: 5 MP

Software: Android 5.1.1 Lollipop, Update auf Android 7 Nougat, Samsung Experience UX

Akku: 3.000 mAh

Unvergessen für ...

... die fehlende Speichererweiterung und den fest verbauten Akku. Das hinderte das Note 5 jedoch nicht daran, sich ziemlich gut zu verkaufen. Es gehörte zu den beliebtesten Android-Smartphones des Jahres 2016.

Samsung Galaxy Note 7: maximales Desaster

Angekündigt: August 2016

Samsung ließ 2016 das Galaxy Note 6 unter den Tisch fallen, um das Note-Sortiment nummerntechnisch mit der Galaxy-S-Serie in Einklang zu bringen. Daher wurde das Samsung Galaxy Note 7 im selben Jahr wie das Samsung Galaxy S7 veröffentlicht. Das Note 7 wurde von Grund auf so konzipiert, dass es eine massive Verbesserung gegenüber dem Note 5 darstellt. Vor allem hat Samsung auf das Feedback seiner Kunden gehört und die Speichererweiterung des Telefons wieder eingeführt. Das Note 7 war außerdem nach IP68 wasserdicht, was das Fehlen eines herausnehmbaren Akkus mehr als wettmachte. Das Telefon war auch eines der ersten Geräte mit Iris-Scanner für die biometrische Authentifizierung.

Das Samsung Galaxy Note 7 hatte alles, was es brauchte. Tolles Design, hervorragende Funktionen, gute Software und erneutes Kundeninteresse. Doch alles ging den Bach runter, nachdem eine Reihe von Bränden im Zusammenhang mit dem Akku zu einem vollständigen Produktrückruf führte. Es wurde festgestellt, dass es ein inhärentes Problem mit dem im Note 7 verwendeten Akku gab. Samsung war gezwungen, alle Galaxy-Note-7-Geräte zurückzurufen und den Verkauf vollständig einzustellen. Das Unternehmen brachte daraufhin ein Gerät namens Galaxy Note 7 FE – mit einem kleineren, nicht defekten Akku – in ausgewählten Märkten auf den Markt. Aber der Schaden war bereits angerichtet.

Das ist das Note, von dem Samsung möchte, dass wir es alle vergessen. / © Samsung

Technische Daten

Display: 5,7-Zoll, QHD, Super-AMOLED

SoC: Samsung Exynos 8890, Qualcomm Snapdragon 820

Speicher: 4 GB LPDDR4, 64 GB UFS 2.0, microSD-Karten

Rückwärtige Kamera: 12 MP mit OIS, 4K-Videoaufnahme

Frontkamera: 5 MP, mit Weitwinkelobjektiv

Software: Android 6.0.1 Marshmallow, Update auf Android 7 Nougat, Samsung Experience 8.1

Akku: 3.500 mAh, 3.000 mAh (Fan Edition)

Unvergessen für ...

... das große Desaster. Aber auch wenn das Note 7 aus den falschen Gründen in Erinnerung bleiben wird, hatte es doch spannende Neuerungen zu bieten. Es war auch das erste Gerät der Note-Serie mit einem USB-C-Anschluss – und das letzte mit einer physischen Home-Taste.

Samsung Galaxy Note 8: Der Phönix erhebt sich

Angekündigt: August 2017

Beim Samsung Galaxy Note 8 stand viel auf dem Spiel, denn es war der Nachfolger des berüchtigten Galaxy Note 7. Samsung hatte seinen Kritikern viel zu beweisen, und ehrlich gesagt, das Note 8 hat in den meisten Punkten geliefert. Es war das erste Smartphone von Samsung, das mit zwei Kameras ausgestattet war, und sein S-Pen bot eine Reihe neuer Innovationen. Das Note 8 bot auch Unterstützung für Samsung DeX.

Insgesamt wurde das Samsung Galaxy Note 8 auf breiter Front gut aufgenommen und schaffte es, die schlechte Presse, die durch das Note-7-Fiasko verursacht wurde, hinter sich zu lassen. Und nicht zu vergessen: Es war das erste Gerät der Galaxy-Note-Serie, das die 6-Zoll-Marke bei der Displaygröße überschritt und zudem ein über 16:9 gestrecktes Seitenverhältnis aufwies.

Das Galaxy Note 8, fotografiert auf einem Hands-on-Event in London. / © NextPit

Technische Daten

Display: 6,3 Zoll, QHD+, Super AMOLED

SoC: Samsung Exynos 8895, Qualcomm Snapdragon 835

Speicher: 6 GB LPDDR4X, 64/128/256 GB UFS 2.0, microSD-Karten

Rückwärtige Kamera: 12 MP mit OIS, 4K-Videoaufnahme, 12 MP Teleobjektiv mit OIS, 4K-Videoaufnahme

Frontkamera: 8 MP, mit Weitwinkelobjektiv

Software: Android 7.1.1 Nougat, Update auf Android 9 Pie, Samsung Experience 8.5, One UI 1.0

Akku: 3.300 mAh, 15W Laden

Unvergessen für ...

... die erste Dual-Kamera von Samsung. Auch das Design wurde weithin gelobt, ebenso wie die Unterstützung der Wasserdichtigkeit nach IP68. Kritik gab es allerdings für die Platzierung des rückseitigen Fingerabdruckscanners.

Samsung Galaxy Note 9: das bessere Note 8

Angekündigt: August 2018

Im Jahr 2018 hatten die Menschen das Galaxy-Note-7-Desaster längst vergessen – und die Popularität der Note-Serie war zurück. Das Note 8 aus dem Jahr 2017 war sehr erfolgreich. So hielt es Samsung nicht für nötig, viel an den Funktionen zu basteln. Im Endeffekt war das Samsung Galaxy Note 9 ein inkrementelles Upgrade gegenüber dem Note 8. Das Telefon sah allerdings ganz anders aus als das Galaxy Note 8.

Das Samsung Galaxy Note 9 war ein kleines Upgrade gegenüber dem Note 8 – zumindest unter der Haube. / © NextPit

Wichtige Spezifikationen

Display: 6,4 Zoll, QHD+, Super AMOLED

SoC: Samsung Exynos 9810, Qualcomm Snapdragon 845

Speicher: 6/8 GB LPDDR4X, 128/256 GB UFS 2.1, microSD-Karten

Rückwärtige Kamera: 12 MP mit OIS, 4K-Videoaufnahme, 12 MP Teleobjektiv mit OIS, 4K-Videoaufnahme

Frontkamera: 8 MP, mit Weitwinkelobjektiv

Software: Android 8.1 Oreo, Update auf Android 10, Samsung Experience 9.5 und One UI 2.5

Akku: 4.000 mAh, 15 W Ladegeschwindigkeit

Samsung Galaxy Note 10 und 10+: 2 > 1!

Angekündigt: August 2019

2019 hat Samsung erstmals nicht nur eines, sondern gleich zwei Galaxy-Note-Geräte zugleich angekündigt. Wir hatten die Wahl zwischen dem normalen Samsung Galaxy Note 10 und dem teureren und größeren Galaxy Note 10+. Beide Geräte waren auch die ersten Galaxy-Note-Geräte ohne 3,5-mm-Audiobuchse. Auch die Kameraausstattung erfuhr mit der Note-10-Serie ein bedeutendes Update – vom Dual-Kamera-Setup des Note 9 auf ein Quad-Kamera-Array bei der Note-10-Serie.

Groß und ... noch größer: So sah sie aus, die Galaxy-Note-10-Serie. © NextPit

Technische Daten (Note 10)

Display: 6,3-Zoll, Dynamic AMOLED Infinity O, 2280×1080 Pixel, HDR10+

SoC: Samsung Exynos 9 Serie 9825, Qualcomm Snapdragon 855

Speicher: 8/12 GB, 256 GB UFS 3.0, microSD-Karten

Rückwärtige Kamera: 12 MP, Teleobjektiv-Kamera, OIS 12 MP, Weitwinkel-Kamera, OIS 16 MP, Ultra-Weitwinkel-Kamera

Vordere Kamera: 10 MP

Software: Android 9 Pie, Update auf Android 11, One UI 3.0

Akku: 3.500 mAh, 25 W Ladegeschwindigkeit

Technische Daten (Note 10+)

Display: 6,3-Zoll, Dynamic AMOLED Infinity O, 3040×1080 Pixel, HDR10+

SoC: Samsung Exynos 9 Serie 9825, Qualcomm Snapdragon 855

Speicher: 12 GB, 256/512 GB UFS 3.0, microSD-Karten

Rückwärtige Kamera: 12MP, Teleobjektiv-Kamera, OIS 12MP, Weitwinkel-Kamera, OIS 16MP, Ultra-Weitwinkel-Kamera ToF-Kamera (VGA)

Vordere Kamera: 10 MP

Software: Android 9 Pie, Update auf Android 11, One UI 3.0

Akku: 4.500 mAh, 45 W Ladegeschwindigkeit

Unvergessen für ...

Die Note-10-Serie wird für die Verbesserung der Ladegeschwindigkeiten der Note-Serie in Erinnerung bleiben – damit hatte Samsung das Akku-Trauma wohl endgültig überwunden. Das Note 10+ unterstützte gar Schnellladen mit 45 Watt, was eine willkommene Abwechslung zu den 15-Watt-Ladegeschwindigkeiten der vergangenen Jahre war.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Das Samsung Galaxy Note 10 Lite wurde ein paar Monate nach dem "ursprünglichen" Note 10 angekündigt. Es war das erste Mittelklasse-Handy der Galaxy-Note-Serie seit dem Note 3 Neo aus dem Jahr 2013 und richtete sich in erster Linie an Schwellenländer in Asien. Das Telefon wurde auch in einigen anderen Märkten eingeführt und verfügte über einen Kopfhöreranschluss, der bei den beiden anderen Geräten der Note-10-Serie fehlte.

So sah es aus, das Galaxy Note 10 Lite. / © Samsung

Technische Daten

Display: 6,7-Zoll, Dynamic AMOLED Infinity O, 2400×1080 Pixel, HDR10+

SoC: Samsung Exynos 9 Serie 9810

Speicher: 6/8 GB, 128 GB UFS 2.1, microSD-Karten

Rückwärtige Kamera: 12 MP, Hauptkamera 12 MP, Ultra-Weitwinkel-Kamera 12 MP, Teleobjektiv-Kamera

Frontkamera: 32 MP

Software: Android 10, Update auf Android 11, One UI 3.1

Akku: 4.500 mAh, 25W-Schnelladen

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra: die letzten Ihrer Art

Angekündigt: August 2020

Die Galaxy-Note-20-Serie bleibt das (vorerst) letzte Gerät der Note-Serie. Das Duo bietet marginale Upgrades gegenüber der Note-10-Reihe von 2019. Wie bei der Note-10-Reihe hat das günstigere Galaxy Note 20 weniger Funktionen, kein 120Hz-Display und keinen microSD-Kartenslot wie das Note 20 Ultra. Auch bei der Kameraausstattung gibt es einige Unterschiede. Beide Versionen des Telefons gab es auch in separaten LTE- und 5G-Varianten, je nachdem, wo sie verkauft wurden.

Die Samsung-Galaxy-Note-20-Serie: Sind das die letzten Galaxy Notes? / © NextPit

Technische Daten (Samsung Galaxy Note 20)

Display: 6,7 Zoll, Dynamic AMOLED, 2400×1080 Pixel, 60 Hz

SoC: Samsung Exynos 9 Serie 990, Qualcomm Snapdragon 865+

Speicher: 8/12 GB LPDDR5, 128/256/512 GB UFS 3.0,

Rückwärtige Kameras: 12 MP, Hauptkamera 64 MP, Teleobjektiv-Kamera 12 MP, Ultraweitwinkel-Kamera

Frontkamera: 10 MP

Software: Android 10, Update auf Android 11, One UI 3.0

Akku: 4.300 mAh, 25W-Schnellladen

Technische Daten (Samsung Galaxy Note 20 Ultra)

Display: 6,9 Zoll, Dynamic AMOLED, 3088×1080 Pixel, 60Hz

SoC: Samsung Exynos 9 Serie 990, Qualcomm Snapdragon 865+

Speicher: 8/12 GB LPDDR5, 128/256/512 GB UFS 3.0, microSD-Karten

Rückwärtige Kameras: 108 MP, Hauptkamera 12 MP, Teleobjektiv-Kamera 12 MP, Ultraweitwinkel-Kamera

Vordere Kamera: 10 MP

Software: Android 10, Update auf Android 11, One UI 3.0

Akku: 4.500 mAh, 25W Aufladung

Unvergessen für ...

... die letzten Galaxy Notes überhaupt? Hoffen wir nicht!

Wir wissen, dass dies eine ziemlich lange Lektüre war – aber wir haben versucht, die ereignisreiche, zehnjährige Geschichte in einem einzigen Artikel zusammenzufassen. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir wirklich nicht, ob die Galaxy Note-Serie jemals ein Comeback erleben wird. Aber egal, welche Richtung Samsung mit der Note-Serie einschlägt: Der Einfluss, den diese Produktreihe auf die Entwicklung des modernen Smartphones hatte, ist unbestreitbar.

Und dieses Vermächtnis allein ist schon Grund genug für Samsung, eine Wiederbelebung der Reihe im nächsten Jahr in Betracht zu ziehen. Was meint Ihr?