Google Play Store: geräteübergreifende App-Synchronisation kommt!

Google Play Store mit geräteübergreifender App-Synchronisation

Die App-Synchronisierung für mehrere Geräte ist unter Android im Vergleich zu Apple nicht so umfangreich. Ihr könnt die installierten Apps Eurer unterschiedlichen Android-Geräte nur in der App-Verwaltung im Google Play Store sehen. Es sind umständliche zusätzliche Schritte erforderlich, wenn eine Anwendung auf ein anderes Android-Smartphone oder -Tablet heruntergeladen und installiert werden soll.

Wie die Synchronisierung von Apps funktionieren könnte

Es gibt neue Hinweise darauf, dass Google endlich die automatische App-Synchronisierung für das mobile Betriebssystem Android einführt. Screenshots, die der Debugger "AssembleDebug" gemeinsam mit "Android Police" über Twitter teilt, zeigen eine neue Option zum Synchronisieren von Apps in den Einstellungen der App- und Geräte-Verwaltung. Bei Aktivierung erhaltet Ihr dann eine Liste der verfügbaren Geräte und es lässt sich entspannt auswählen, welche Apps ab sofort synchronisiert werden sollen.

Googles neue App-Synchronisation für Android via Google Play Store. / © Twitter/u/AssembleDebug

Der Tippgeber merkt dabei weiterhin an, dass diese Funktion in der kommenden Version 34.9.14-21 der "Google Play Store"-App zu finden ist und es bereits Hinweise in der aktuellen 34.8 Build gibt. Es ist jedoch noch unklar, wann die aktualisierte App zusammen mit der neuen Funktion veröffentlicht wird. Die Verfügbarkeit könnte auch vom Modell und dem Hersteller des Android-Devices abhängig sein.

Es scheint, dass nicht nur Google das Android-Erlebnis verbessert. Xiaomi, Oppo und Vivo haben diese Woche angekündigt, dass sie die Datenmigration von Drittanbieter-Apps unterstützen werden. Dabei werden Inhalte wie aufgezeichnete Chatnachrichten übertragen, wenn Nutzer:innen von einem alten auf ein neues Smartphone oder Tablet eines dieser chinesischen Hersteller wechseln.

Was haltet Ihr bis dahin von der Synchronisierung von Apps unter Android? Besitzt Ihr auch mehrere Geräte? Wir sind ganz Ohr.