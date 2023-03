Jetzt 250 Euro sparen: Ecovacs X1e Omni zum Bestpreis bei Amazon!

Ihr seid schon länger auf der Suche nach einem Premium-Saugroboter, wolltet aber keine 1.000 Euro für den smarten Helfer zahlen? Dann könntet Ihr jetzt bei Amazon fündig werden. Denn das größte Online-Versandhaus bietet derzeit den Ecovacs Deebot X1e Omni wieder zum unschlagbaren Preis von 849 Euro an. Zusätzlich erhaltet Ihr noch zahlreiche Goodies gratis dazu. Ob sich das Ganze lohnt? In unserem Deal-Check findet Ihr die Antwort.

Möchtet Ihr Euch einen Saugroboter aus dem Premium-Segment zulegen, zahlt Ihr gut und gerne mehr als 1.000 Euro. In der Regel gilt dies auch für den Ecovacs Deebot X1e Omni, allerdings könnt Ihr bei Amazon gerade einen Gutschein nutzen, der den Preis um 250 Euro reduziert, wodurch Ihr hier auf einen Gesamtpreis von 849 Euro für den Sauger kommt. Ferner gibt es noch gratis Zubehör und einen kleinen Goodie-Bag, in dem Ihr unter anderem eine Leinentasche oder einen Fächer mit dem Logo des Herstellers findet.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot X1e Omni Saugroboter mit Wischfunktion | Inkl. Absaugstation | Bis zu 5.000 Pa Saugleistung | Gratis Zubehörpaket | Gratis Goodies

Als "Light-Variante" des X1 Omni (zu unserem Vergleich) erwartet Euch bei dem hier angebotenen Gerät ebenfalls eine herausragende Saugleistung von bis zu 5.000 Pa und eine integrierte Wischfunktion. Der Staubbehälter fasst 400 ml und dank der AIVI-Hindernisserkennung kann der Sauger galant durch Eure Wohnung gleiten. Die mitgelieferte Absaugstation reinigt den Ecovacs X1e Omni selbstständig und der Akku hält außerdem bis zu 260 Minuten.

Lest auch: So findet Ihr den besten Saugroboter

In seinem Test zum Ecovacs X1e Omni hat mein Kollege (fast) nur lobende Worte gefunden. Interessiert Ihr Euch für den Premium-Sauger, solltet Ihr also unbedingt einmal reinschauen.

Darum lohnt sich das Ecovacs-Angebot von Amazon gerade so sehr

In der Regel müsst Ihr mit 1.199 Euro für den Sauger bei Amazon rechnen. Dieser Preis ist bereits um 100 Euro reduziert und nun könnt Ihr mit einem Klick auf den Coupon, den ihr auf der Produktseite findet, noch einmal 250 Euro sparen. Dadurch entsteht ein unschlagbarer Preis von 849 Euro. Um Euch keine Sorgen machen zu müssen, gibt es neben dem erwähnten Goodie-Bag noch ein Buddy-Kit von Ecovacs, sowie Staubbeutel und zwei Wischpads gratis obendrauf.

Auf der Vorderseite des Ecovacs Deebot X1e Omni gibt es eine Kamera – oben auf dem Roboter sitzt der Turm für die 360-Grad-Laser-Navigation. / © NextPit

Lediglich zwei Dinge solltet Ihr beachten, bevor Ihr hier zuschlagt. Um Eure Teppiche zu schützen, kann der Sauger diese nicht gleichzeitig saugen und Eure Hartböden wischen, auch wenn es in dieser Preisklasse eher unüblich ist. Außerdem ist die Software hier und da etwas trotzig. Dennoch ist das Angebot wirklich gut und so günstig kommt Ihr nur schwer an einen Saugroboter aus dem Premium-Segment.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist ein solcher Preisnachlass interessant für Euch oder investiert Ihr lieber etwas mehr für den größeren X1 Omni? Lasst es uns wissen!