Ecovacs Deebot X1e Omni im Test: dieser Saugroboter liebt Teppiche

Unboxing und Setup

Beim Ecovacs Deebot X1e Omni merkt man, dass Ecovacs bereits seit geraumer Zeit Saugroboter baut: Der Roboter nebst Station ist schnell und intuitiv zusammengebaut, auch das Verbinden mit dem WLAN und der App klappt einwandfrei. Bei den Karten ist die App allerdings fehleranfällig.

Vorteile

Schick und gute Verarbeitung

Schnelles und einfaches Setup

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Praktischer Sprachassistent

Nachteile

Etwas Probleme mit Karten in der App

Nicht alle Funktionen vom Spachassistenten verfügbar

Auch wenn er Euer erster Saugroboter ist, sollte Euch der Ecovacs X1e Omni keine Rätsel aufgeben. Die Station kommt komplett vormontiert, beim Saugroboter selbst müsst Ihr lediglich die beiden seitlichen Staubbürsten einstecken und seid startklar. In der App selbst richtet Ihr Euch in wenigen Sekunden ein Konto ein, verbindet den Putzroboter mit dem WLAN, und dann kann's auch schon losgehen.

Der Ecovacs Deebot X1e Omni mitsamt Station ist schnell aufgebaut. / © NextPit

Im nächsten Schritt ist das Mapping an der Reihe. Hierzu bietet der X1e Omni einen speziellen Modus, in dem Eure Wohnung nur abfährt, aber nicht reinigt. Im ersten Versuch erfasst der Roboter hier nur einen Teil meiner vier Wände. Es dauert noch drei weitere Durchgänge, bis der X1e Omni jedes Zimmer befahren und erfasst hat. Warum der Ecovacs X1e Omni mir hier ein "Mapping unvollständig" anzeigt, aber trotzdem nicht einfach automatisch weitermacht, bleibt sein Geheimnis.

Zudem hat der Saugroboter während des Tests plötzlich die Karte gedreht. Das führt dazu, dass meine Wohnung um 45 Grad gedreht in einen größeren Grundriss hineingequetscht erscheint. Während das der Reinigungsleistung selbst keinen Abbruch tut, ist das auch nicht gerade schicklich für einen Saugroboter in diesem Preisbereich.

Der Ecovacs Deebot X1e Omni dreht im Test plötzlich die Karte (links). Nach einem erneuten Mapping (mitte, mit ein paar geschlossenen Türen) ist die Karte wieder korrekt ausgerichtet. Ihr könnt Räume dann weiter unterteilen und sogar pro Zimmer oder Bereich unterschiedliche Reinigungsintensitäten festlegen (rechts) / © NextPit

Das Problem mit den plötzlich kaputten Karten ist bei Ecovacs bekannt: Nicht umsonst bietet die App die Möglichkeit, einmal sauber eingerichtete Karten zu sichern und wiederherzustellen. Und das Einrichten kann ganz schön viel Arbeit sein. Soweit nicht beim Mapping geschehen, könnt Ihr in der App die einzelnen Zimmer und Wohnbereiche weiter unterteilen sowie benennen.

In einer 3D-Ansicht Eurer Wohnung könnt Ihr sogar zu den automatisch erkannten Möbeln noch weitere Einrichtungsgegenstände hinzufügen. Die Mühe hat auch einen praktischen Nutzen. Für einzelne Räume beziehungsweise Bereiche könnt Ihr in der App beispielsweise unterschiedliche Reinigungsintensitäten festlegen – der Teppich vor der Couch wird dann beispielsweise immer besonders gründlich von Chipskrümeln befreit.

Die 3D-Karten sind eine nette Idee, funktionieren im Test aber leider noch nicht zuverlässig. Wir kommen im Test aber auch ohne wunderbar klar. / © NextPit

Die 3D-Karten lohnen die Mühe ebenfalls – zumindest theoretisch. Leider wollte im Test die iOS-App meine sorgsam positionierten Möbel partout nicht abspeichern. Habt Ihr hier etwa eine Couch platziert, sollt Ihr mit dem Ecovacs-Sprachassistenten namens Yiko befehlen können: Mach rund um die Couch sauber. Richtig, der Deebot X1e Omni kommt mit eigenem Sprachassistenten.

Yiko will Euch über die im Roboter integrierten Mikrofone sogar orten können. Habt Ihr gerade im Wohnzimmer Pflanzen umgetopft, könnt Ihr den Roboter per Sprache zu Euch rufen, damit er den Dreck beseitigt – ein "Yiko, come here" reicht aus. Zumindest theoretisch: Weder beim Deebot X1e Omni noch beim etwas älteren Bruder Deebot X1 Turbo wollte das im Test so richtig funktionieren – beim Mittelklasse-Modell Deebot T10 Plus klappte es im Test dagegen wunderbar. Andere Funktionen wie das Starten des Reinigungsvorgangs klappen per Sprache aber einwandfrei.

Auf der Vorderseite des Ecovacs Deebot X1e Omni gibt es eine Kamera – oben auf dem Roboter sitzt der Turm für die 360-Grad-Laser-Navigation. / © NextPit

Eine letzte wichtige Funktion bietet der X1e Omni noch: Der Saugroboter dient nämlich auch als fahrende Überwachungskamera. Über die App könnt Ihr den kleinen Haushaltshelfer per Pfeiltasten durch die Wohnung scheuchen. Dabei nehmt Ihr nicht nur Fotos und Videos auf, sondern könnt sogar mit Besuchern telefonieren oder den Hund von der Couch schimpfen. Während des Testzeitraums war es beispielsweise kein Problem, von Südspanien aus eine Kontrollrunde in Berlin zu drehen.