Google Pixel 6: Holt Euch schon jetzt die neuen Hintergrundbilder!

12 Hintergrundbilder des Pixel-6-Lineups wurden von der XDA Developers Website geleakt

Die Bilder zeigen die Position der Selfie-Kamera auf dem Bildschirm und die Auflösung des Panels

Durch einen Trick in der Wallpapers-App (Play Store) ist es den Redakteuren der XDA Developers-Seite gelungen, die Hintergrundbilder des Pixel 6 Pro freizuschalten. Die Bilder folgen dem Muster früherer Pixel-Generationen und nutzen den Platz für die Selfie-Kamera auf kreative Weise.

Die Bilder nutzen die Aussparung für die Selfie-Kamera auf unterschiedliche Weise / © Google

Die Hintergrundbilder liegen im PNG-Format vor und haben eine Auflösung von 1440 x 3120 Pixeln. Dadurch bestätigt sich noch einmal die QuadHD+-Auflösung des Pro-Modells mit seinem 6,7-Zoll-Bildschirm. Auf den Bildern scheint der Punkt, an dem sich die Selfie-Kamera befinden sollte, etwas niedriger als erwartet zu sein. Daher sehen die Hintergrundbilder auf anderen Modellen vielleicht nicht ganz so gut aus.

Auf jeden Fall können Ihr Euch ein Paket mit den Bildern herunterladen und testen, ob die Hintergrundbilder zu Eurem Handy passen. Hier geht's direkt zum Download:

Google Pixel 6 Hintergrundbilder

Mit der Pixel 6-Linie gewinnen die Hintergrundbilder im Vergleich zu früheren Generationen noch mehr an Bedeutung. Denn bei Android 12 – dem System, mit dem das neue Telefon ab Werk ausgestattet sein soll – wird das Hintergrundbild als Grundlage für benutzerdefinierte Farben in der "Material You"-Look-Oberfläche verwendet.

Die Bilder folgen den gedeckten Tönen der Anfang August vorgestellten Pixel-Modelle / © Google

Wie findet Ihr die neuen Hintergrundbilder?

Auch wenn die Hintergrundbilder natürlich für die neuen Pixel-Devices gedacht sind. könnt ihr sie auf Eurem Handy nutzen. Dabei empfiehlt es sich in der Regel, das Bild so zu zoomen und zu verschieben, dass die Aussparung für die Pixel-Notch in die Punch-Hole-Notch Eures Handys passt. Dann stellt sich nur noch die Frage: Gefällt es Euch?

Was haltet Ihr von den neuen Hintergrundbildern? Haben Euch Googles Farbtöne und die vorgeschlagene Richtung für das neue Android 12 gefallen? Hinterlassen Eure Meinung im Kommentarfeld unten!