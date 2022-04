Hammer-Angebot bei Sim.de: Bis zu 50 % Rabatt auf Tarife!

Bei Sim.de ist der Osterhase los. Hier erhaltet Ihr aktuell nicht nur gratis Datenvolumen, sondern könnt bei einigen Tarifen zusätzlich richtig Geld sparen. Dabei nutzt Ihr das Netz von O 2 . Wir haben uns die Tarife für Euch in diesem Tarif-Check genauer angeschaut und verraten Euch, ob sie sich wirklich lohnen.

Zu Ostern gibt es bekanntlich immer wieder gute Tarif-Angebote. Nun ist ein durchaus interessanter Deal bei Sim.de aufgetaucht. Hier erhaltet Ihr bis zum 19. April bei gleich drei verschiedenen Tarifen unterschiedliche Vergünstigungen. So erhaltet Ihr unter anderem mehr Datenvolumen oder zahlt bis zu 50 Prozent weniger monatliche Gebühren.

Um einen besseren Vergleich anzustellen, haben wir nicht nur die Preissuchmaschinen im Netz bemüht, sondern ebenfalls bei den Sim.de-Partnern vorbeigeschaut. Und ich kann Euch jetzt schon verraten, dass Ihr Euch die Angebote anschauen solltet, wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem günstigen Mobilfunkvertrag seid.

Lohnen sich die Oster-Angebote bei Sim.de?

Im Moment könnt Ihr bei gleich drei verschiedenen Tarifen des Anbieters sparen. Ihr bekommt jeweils einen Zweijahresvertrag, bei dem Ihr keine Bereitstellungsgebühr zahlen müsst und im 4G-Netz von O 2 unterwegs seid. Dabei erhaltet Ihr zudem eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Euch sind 24 Monate zu lang? Dann habt Ihr ebenfalls die Möglichkeit, eine monatliche Kündigungsfrist einzurichten. Allerdings fallen hierbei Bereitstellungskosten in Höhe von 19,99 Euro an.

LTE All 6 GB LTE All 10 GB LTE All 20 GB Datenvolumen 6 GB 10 + 2 GB 20 + 5 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s 4G/5G? 4G 4G 4G Monatliche Gebühr 11,99 € 5,99 € 14,99 € 10,99 € 19,99 € Anschlusspreis (24 Monate) - - - Anschlusspreis (Monatlich Kündbar) 19,99 € 19,99 € 19,99 € Gesamtpreis (24 Monate) 143,76 € 263,76 € 479,76 € Zum Angebot*

Vor allem der Tarif "LTE All 10 GB" dürfte für einige wirklich interessant sein. Hier erhaltet Ihr nicht nur 2 GB monatliches Datenvolumen extra, sondern spart darüber hinaus 96 Euro über die gesamte Laufzeit. Da Ihr Euch im O 2 -Netz befindet, lohnt sich natürlich ein direkter Vergleich mit den O 2 -Tarifen. Würdet Ihr hier für einen 6-GB-Vertrag abschließen, kostete Euch dieser 24,99 Euro im Monat. Das heißt, Ihr zahlt nach 24 Monaten ganze 599,76 Euro – übrigens ebenfalls im 4G-Netz.

Ihr möchtet lieber ein anderes Netz? Dann schaut doch mal auf unsere Congstar-Übersichtsseite mit zahlreichen günstigen Tarifen im Telekom-Netz!

Ihr seht also, dass der ohnehin schon preiswerte Anbieter Sim.de hier noch einmal zugeschlagen hat. Wenn Ihr also sowieso auf der Suche nach einem neuen Vertrag seid, aber nicht gleich bei den großen Anbietern tief in die Tasche greifen möchtet, sind die Sim.de-Deals definitiv einen Blick wert.

Was haltet Ihr von den Deals? Ist Euch ein günstiger Vertrag lieber als die teure Variante eines großen Anbieters? Was habt Ihr für Erfahrungen mit Sim.de gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!