Honor Magic 5 Lite: Mittelklasse-Smartphone mit 256 GB zum Bestpreis

Für sehr viele von uns muss es nicht immer das teuerste, am besten ausgestattete Flaggschiff-Smartphone sein. Heutige Mittelklasse-Handys erfüllen ihren Zweck für deutlich weniger Geld. "Deutlich weniger Geld" ist auch beim Honor Magic 5 Lite bereits das Stichwort. Ursprünglich für 369 Euro in der kleinen 128-GB-Version und für 399 Euro in der großen 256-GB-Version gestartet, bekommt Ihr das große Modell aktuell für sehr schlanke 233 Euro.

Affiliate Angebot Honor Magic 5 Lite Das "große" Modell mit 256 GB Speicher und 8 GB RAM

Lohnt sich die Anschaffung des Honor Magic 5 Lite zu diesem Preis?

Wie gesagt: Das Magic 5 Lite gab es noch nicht günstiger bislang, laut Preisvergleichsplattform Idealo bekommt Ihr selbst das schlechter ausgestattete Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher kaum günstiger. Von daher könnt Ihr in dieser Hinsicht schon einmal nichts verkehrt machen. Für die Kohle bekommt Ihr dann ein wirklich hübsches, gut verarbeitetes Mittelklasse-Smartphone. Ausgestattet ist es mit einem 6,67 Zoll großen, leicht gekrümmten AMOLED-Display mit FullHD-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate. Außerdem ist es mit bis zu 1.750 Nits ungewöhnlich hell und verfestigt den Eindruck, dass Ihr hier ein Panel angeboten bekommt, dass exakt so auch in hochpreisigen Flaggschiffen zu finden sein könnte.

Das Honor Magic 5 Lite hat einen 5.100 mAh starken Akku an Bord. / © Honor | edit by NextPit

Auch beim Arbeitsspeicher von 8 GB und dem 256 GB großen Speicherplatz gibt es in der Preisklasse nichts zu mäkeln, selbst wenn letzterer nicht per microSD-Karte erweitert werden kann. Der Snapdragon 695 treibt das Gerät an, gehört aber bereits zu den etwas betagteren SoCs. Für jegliche Alltagsaufgaben reicht das trotzdem allemal und immerhin unterstützt der Prozessor auch 5G. Punkten kann das Magic 5 Lite auch mit einer tollen Akkulaufzeit. Bei den 5.100 mAh müsst Ihr Euch schon wirklich anstrengen, um nicht mit dem Smartphone durch zwei komplette Tage zu kommen.

Haken gibt es aber leider auch und die finden wir im Wesentlichen in der Kamera-Sektion: Ist die 64-MP-Hauptkamera noch brauchbar, fallen die Sensoren für Ultraweitwinkel (5 MP) und Makro (2 MP) sehr deutlich ab. Diese Kiste ist also keine Empfehlung für Kamera-Fans. Braucht Ihr aber einen äußerst ansehnlichen, 5G-tauglichen Dauerläufer mit einem richtig starken Display, könnt Ihr bedenkenlos zuschlagen.