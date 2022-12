So aktiviert Ihr das gratis VPN des Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro

Next Pit TV

Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro bekommen kostenloses Virtual Private Network

Ein VPN oder auch virtuelles privates Netzwerk genannt, ermöglicht es Euch mit dem Smartphone sicher und verschlüsselt mit dem Internet zu verbinden. Es hilft Euch ebenfalls dabei, viele Beschränkungen zu umgehen, wie zum Beispiel standortgebundene Streaming-Apps oder Websites zu nutzen*. Diese Vorteile können Euch in der Regel einen Aufpreis kosten.

Zuverlässige VPN-Abonnements kosten in der Regel 10 Euro oder mehr pro Monat, abhängig von der Anzahl der Geräte die sie unterstützen sollen. Bei jedem Kauf eines Google Pixel 7 oder Pixel 7 Pro stellt Google Euch direkt nach der Aktivierung des Gerätes ein VPN (Virtual Private Network) für fünf Jahre kostenlos zur Verfügung. Ebenso haben Abonnenten von Google One mit 2 TB Daten das gleiche kostenlose VPN in ihrem monatlichen Abo enthalten.

So aktiviert Ihr VPN auf dem Google Pixel 7 oder Pixel 7 Pro

Ihr könnt auf den VPN-Dienst von Google zugreifen und ihn über die Google One App aktivieren. Außerdem weist Google darauf hin, dass das Angebot oder der Vorteil nicht in allen Ländern verfügbar ist, in denen das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro verkauft werden. Deutschland gehört jedoch dazu.

Öffnet die Google One App. Tippt auf den Reiter Vorteile. Sucht nach VPN-Schutz für mehrere Geräte. Wählt Details anzeigen. Schaltet den VPN-Button auf "an".

Sobald der private Schutz aktiviert ist, seht Ihr ein Schlüsselsymbol in der oberen Statusleiste. Außerdem könnt Ihr nun einzelne Apps verwalten, um VPN zu erlauben. Um das VPN zu deaktivieren, musst Ihr nur dieselben Schritte wie beim einschalten ausführen.

Nutzt Ihr einen VPN-Dienst auf Eurem Handy oder Computer? Wir würden gerne wissen, welchen VPN-Anbieter Ihr benutzt und warum.

* Nicht immer ist das konsumieren von Streamingdiensten im Ausland mithilfe eines VPN-Tunnels legal. Daher distanziert sich die NextPit-Redaktion von der Anstiftung zu Straftaten und setzt ein eigenverantwortliches Handeln seiner Leser voraus.