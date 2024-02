Huawei Vision Pro: Die preiswertere Apple Vision Pro ist in Arbeit!

Huawei Vision Pro: ein echter Konkurrent zur Apple Vision Pro?

Die einstige Nummer Eins in Sachen weltweit verkaufter Smartphones soll laut einem Bericht von Li Nan auf Sina Weibo, noch in diesem Jahr eine Huawei Vision oder Huawei Vision Pro an den Start bringen. Der Name bietet dabei keine zufällige Verwechslungsgefahr zu der Apple Vision Pro. Diese gilt bei einem Preis von 3.500 US-Dollar als das aktuelle Maß aller Dinge, was das Virtuell- und Mixed-Reality-Headset anbelangt.

Die Technologie, der Apple Vision Pro wird wohl bald adaptiert! / © Apple

Laut den Aussagen des ehemaligen Meizu-Marketing-Direktors, der augenscheinlich gute Kontakte zu Huawei und deren zukünftigen Planungen zu pflegen scheint, soll die Standalone-VR-Brille von Huawei über das technische Know-how der Apple Vision Pro verfügen. So soll die Huawei Vision Pro ebenfalls wie das kürzlich gestartete Apple-Headset, über ein 4K-Micro-OLED-Display von Sony verfügen.

Bei dem Gewicht soll das Huawei-Produkt sogar die knapp 530 g schwere Apple-MR-Brille mit gerade einmal genannten 350 g unterbieten. Ein Unterschied, der gerade bei längeren Sessions zum Wort wörtlichen Tragen kommt. In den USA, wo die Apple Vision Pro bereits erhältlich ist, sieht man gelegentlich schon erste Kunden mit der Apple Vision Pro in der Öffentlichkeit, da sie bereits jetzt schon für Ihre überragenden Mixed-Reality-Qualitäten bekannt ist.

Huawei startet mit hauseigenem Prozessor

Abbildung eines möglichen HiSilicon-Kirin-Chip von Huawei. / © Huawei | edit by nextpit

Den Knackpunkt wird mit Sicherheit der verbaute Prozessor liefern. Apple hat mit dem M2-Chip einen Prozessor verbaut, dessen Rechenkapazität bislang nicht ausgereizt wurde. Huawei soll laut Aussagen von Li Nan einen hauseigenen Prozessor verbauen, der ebenfalls die Gestensteuerung auf einem bislang unerreichten Niveau ermöglichen soll. Huawei ist aktuell in Bezug auf Chip-Fertigung auf dem Vormarsch. So plant der Konzern nicht nur eine 5G-Chip-Fabrik in Frankreich, sondern Huawei soll durch Geld der chinesischen Regierung zu Chinas Chip-Fertiger Nummer Eins mutieren. Genannte Brille soll laut dem Informanten noch in diesem Jahr (2024) an den Start gehen.

Wenngleich Huawei in Deutschland schon lang nicht mehr als der einst bekannte preiswerte Smartphone-Hersteller auftritt, sollte die Huawei Vision oder Vision Pro um ein Vielfaches preiswerter als die knapp 3.500 US-Dollar teure Apple Vision Pro sein.

Affiliate Angebot Meta Quest 3

Wir sind gespannt – Ihr auch? Schreibt uns doch Eure Gedanken zu dem aktuell aufkeimenden Hype rund um die Apple Vision Pro und den Chancen für Huawei von dem Apple-Erfolg zu profitieren, runter in die Kommentare.