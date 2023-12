Huawei plant 2025 die Eröffnung einer 5G-Chip-Fabrik in Frankreich!

Dem aufmerksamen nextpit-Leser wird es nicht entgangen sein, dass wir in den vergangenen Wochen wieder verstärkt über Huawei berichtet haben. Der chinesische Konzern scheint sich von seinen 2019 durch US-Präsident Donald Trump initiierten US-Sanktionen erholt zu haben. Ein aktueller Medienbericht zitiert den Deputy General Manager von Huawei Frankreich, der behauptet, der Konzern habe im Elsass mit dem Bau einer Chip-Fabrik begonnen, welche in der Lage sei, noch im Jahr 2025, 5G-Technologie mit eigenen Fertigungswerkzeugen zu produzieren.

Huawei kommt mit aller Macht nach Europa zurück!

Der Deputy General Manager von Huawei Frankreich will, 2025 in Frankreich eine 5G-Chip-Farbrik eröffnen. / © Huawei

Erst Anfang Dezember haben wir berichtet, dass Huawei mit Subventionen in Höhe von 27,5 Milliarden Euro von der chinesischen Regierung unterstützt wird, die Nummer Eins als unabhängiger Chip-Fertiger im eigenen Land zu werden. Nun berichtet die asiatische DigiTimes über ein in Frankreich geführtes Interview mit Minggang Zhang (Huawei Frankreich) und einem französischen Radiosender. Huawei will seine Intentionen zum Comeback auf Europa zeitnah ausweiten.

In dem Interview heißt es, dass Huawei bereits im französischen Elsas damit begonnen hat, ein Chip-Fabrik für 5G-Technologie zu bauen, welche knapp 500 Mitarbeiter beschäftigen soll. Der Produktionsstart ist bereits für 2025 avisiert. Dann jedoch noch nicht in kompletter Mann- und Frauenstärke, sondern mit einer Mitarbeiterzahl von rund 300 Menschen.

Huawei strebt enge Zusammenarbeit mit der französischen Regierung an

Huawei wurde in Frankreich als eines der ersten europäischen Ländern komplett aus dem 4G- und 5G-Markt ausgeschlossen. Vorhandene Infrastruktur wurde von Nokia und Ericsson ersetzt. Mit der neuen Fabrik will Huawei nach eigenen Aussagen eng mit der französischen Agentur für Informationssystemsicherheit (ANSSI) kooperieren und primär 5G-Router und 5G-Infrastruktur fertigen. Inwieweit im Elsas zeitnah mobile 5G-Chips für Android-Smartphones gefertigt werden, wollte das Unternehmen nicht bekannt geben.

"Der Fabrikbau ist im vollen Gange – das Ziel besteht darin, eine Milliarde Waren pro Jahr zu produzieren, wobei langfristig 500 Arbeitsplätze geplant sind. Huawei möchte in Frankreich produzieren, um den gesamten europäischen Markt zu beliefern“, so Zhang.

Dem Unternehmen sei es dabei besonders wichtig, nicht nur transparent mit der französischen Regierung zusammenzuarbeiten, sondern auch nachhaltig Einfluss auf die Umwelt zu nehmen. So will Huawei für seine "hochmoderne" Chip-Fabrik auf Solarenergie setzen und überwiegend nachhaltige Materialien verwenden.

Kommen Huawei-Smartphones bald aus Frankreich zu uns? / © Huawei

Wird es langsam wieder Zeit, sich mit dem Thema Huawei-Smartphones zu beschäftigen? Was meint Ihr? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare. Eine zufriedenstellende Lösung für die fehlenden Google-Dienste hat das Unternehmen bislang bis jetzt nicht präsentiert.