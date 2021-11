iOS 15.1.1: Update behebt lästigen Fehler für iPhone 12 & iPhone 13

Am Mittwoch, den 17.11. veröffentlichte Apple für iPhones das Update auf iOS 15.1.1. Der Schwerpunkt dieser neuesten Version liegt jedoch nicht auf neuen Funktionen. Stattdessen gibt es wichtige Fehlerbehebungen auf den neuesten Modellen der Apple-Smartphones. Im Folgenden verrät Euch NextPit, was Ihr von diesem Update erwarten könnt.

iOS 15.1.1 ist zwar nur ein Update zum Fixen von Fehlern, kommt aber mit einer beträchtlichen Größe von 1,44 GB

Die wichtigste Änderung betrifft die Serien um iPhone 12 und iPhone 13

Das Update ist seit dem 17. November verfügbar

Die neue iOS-Version ist 1,44 GB groß / © NextPit

iOS 15.1.1 bringt einen wichtigen Fix für die iPhone 12- und iPhone 13-Familien. Bei beiden Geräten trat ein Fehler auf, der dazu führte, dass Anrufe während des Gesprächs abbrachen. Wenn dies bei Eurem iPhone der Fall war, empfehlen wir Euch, das System jetzt zu aktualisieren.

Die letzte Aktualisierung von iOS 15 erfolgte vor drei Wochen, als Apple endlich die SharePlay-Funktion für FaceTime auf kompatiblen Geräten freigab.

Parallel dazu arbeitet Apple auch an iOS 15.2, das sich noch in der Beta-Phase befindet. Zu den erwarteten neuen Funktionen gehören die Suche nach Wiedergabelisten in Apple Music und die Möglichkeit, in der Erinnerungs-App viele Tags auf einmal umzubenennen. Zudem werden wir auch neue Funktionen für Apple Arcade bekommen.

Wenn Ihr das Update noch nicht auf Eurem iPhone 12 oder iPhone 13 installiert habt, geht zu "Einstellungen"> "Allgemein" > "Softwareaktualisierung" > "Neue Version laden und installieren".