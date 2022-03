iPhone 13 mini mit 5G-Flat nur 30 € im Monat: Vodafone-Deal im Check

Vodafone bietet das iPhone 13 mini aktuell für einmalig 1 Euro und zu Monatskosten von 29,99 Euro an! Ein echt gutes Angebot, das allerdings nur für junge Leser nutzbar ist. Seid Ihr also unter 28 Jahre alt, haben wir den Vertrag ohne Drittanbieter für Euch im Tarif-Check. Dazu gibt's eine kleine Einschätzung zum iPhone 13 mini, das ich seit einigen Wochen als Daily-Driver nutze.

Seid Ihr Fans von kleinen Smartphones und könnt einen neuen Handyvertrag gebrauchen, gibt's aktuell ein echt spannendes Angebot von Vodafone. Dabei gibt es das iPhone 13 mini im Vertrag so günstig, dass Ihr auf 24 Monate nur einen geringen Aufpreis für die Allnet-Flat mit 10 Gigabyte Datenvolumen und 5G-Unterstützung zahlt.

Ich nutze das Mini-iPhone seit einigen Wochen für einen Langzeit-Test und bin echt begeistert von Größe, Performance und Kamera. Das 60-Hertz-Display ist zwar nicht beeindruckend, reicht aber für YouTube und Netflix im Zug durchaus aus. Im Vergleich zum Pixel 6 fällt mir auf, dass man das Handy unterwegs kaum in Hosen- oder Jackentaschen merkt – für mich ein echter Vorteil. Einzig allein die Akkulaufzeit ist noch immer nicht optimal. Auf dem stressigen MWC 2022 musste ich zum Beispiel echt aufpassen, abends noch genug Akku für die Navigation durch Barcelona zu haben.

Young S mit dem iPhone 13 mini im Tarif-Check

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, gilt das Angebot nur für "Young"-Kunden, also für alle unter 28 Jahren. Seid Ihr älter, müsst Ihr mit einem Aufpreis rechen, der sich aber noch immer lohnen kann. Denn das Angebot mit 20 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr gilt auch hier noch bis zum 16. März. Ein weiterer Vorteil ist, dass Ihr direkt bei Vodafone bucht und somit vom besten Netz profitiert. Hier hört man bei Drittanbietern wie Mobilcom-Debitel immer wieder Berichte über unzureichenden Empfang oder sonstige Probleme.

Young S mit 20 Prozent Rabatt im Check Eigenschaft Young S bei Vodafone mit iPhone 13 mini Verügbarkeit Nur bis 16. März 2022 Monatspreis 24,99 Euro + 10 Euro Zuzahlung für Handy - 5 Euro Rabatt monatlich

=

29,99 Euro



Einmalzahlung Handy 1 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Datenvolumen pro Monat 10 Gigabyte LTE / 5G-Speed bis zu 500 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat Ja, Allnet EU-Roaming inklusive? Ja, Inlandskonditionen auch im Ausland | Exklusive 5G Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtpreis 760,75 Euro Bestes Angebot für iPhone 13 mini 689 Euro Effektivkosten 71,75 Euro oder 2,99 Euro im Monat Zum Angebot

Auf 24 Monate gerechnet zahlt Ihr bei diesem Angebot 760,75 Euro, was monatlich 31,70 Euro entspricht. Das iPhone 13 mini gibt es mit 128 Gigabyte internem Speicher aktuell für knapp 690 Euro im Netz, die Mehrkosten durch den Vertrag sind also wirklich gering. Über zwei Jahre zahlt Ihr die Kosten des Handys also ab und nutzt dabei eine 5G-Allnet-Flatrate mit 10 Gigabyte Datenvolumen für effektiv nur 71,75 Euro dazu.

Was haltet Ihr vom Angebot für das iPhone 13 mini? Teilt mir das und Eure Erfahrungen mit dem Smartphone in den Kommentaren mit!