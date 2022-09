iPhone 14 und mehr: So verfolgt Ihr heute das Apple-Event

Next Pit TV

Das "Far out"-Apple-Event findet heute, am 7. September ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit im im Steve Jobs Theatre statt.

im im Steve Jobs Theatre statt. Wir erwarten die Präsentation vier neuer iPhones, außerdem neue AirPods und eine neue Smartwatch.

Endlich! Die Apple-Anhänger bekommen langsam schwitzige Hände vor Aufregung, denn in wenigen Stunden lernen wir das neue iPhone kennen.

Apple-Event: Was dürfen wir erwarten?

Die neue iPhone-14-Serie soll vier Handys umfassen, nämlich das iPhone 14 in seiner Basisversion, ein iPhone 14 Max (oder Plus), das iPhone 14 Pro und schließlich das iPhone 14 Pro Max.

Zudem dürfte die Vorstellung der neuen Apple Watch in mehreren Varianten ebenso als gesichert gelten, wie die der neuen AirPods Pro 2. Darüber hinaus werden uns Tim Cook und sein Team wohl auch iOS 16, watchOS 9 und tvOS 16 auftischen. iPadOS 16 könnte Gerüchten zufolge etwas später im Jahr folgen.

Ob es dann noch ein "One more thing" in Form eines Mixed-Reality-Headsets gibt? Wenig wahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen. Mehr wissen wir unmittelbar nach dem Stream.

Apple-Event: So könnt Ihr von zuhause aus dabei sein

Apropos Stream: Ich wollte Euch ja verraten, wie Ihr zuschauen könnt. Nochmal zur Sicherheit: Um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht es heute, am 7. September los!

Wer mag, schaut direkt den Stream auf der Apple-Seite, beziehungsweise geht auf Apples Event-Seite. Alternativ könnt Ihr auf dem Apple TV oder anderen Apple-Geräten live die Apple-TV-App nutzen. Wie zuletzt immer, streamt Apple den ganzen Spaß jedoch auch auf seiner YouTube-Seite. Die haben wir unten natürlich praktischerweise direkt für Euch eingebunden.