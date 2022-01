iPhone 13 sieht pink: Kurioser Bug sorgt für Aufsehen in Sozialen Medien

Seit einigen Tagen kursiert auf Reddit ein kurioser Fehler des aktuellen iPhone 13. So soll sich der Bildschirm des Smartphones ganz Telekom in die Farbe Magenta färben und anschließend nicht mehr nutzbar sein. Während die Nutzer:innen auf Reddit nach einem erfolgten Neustart wieder auf das Smartphone zugreifen können, klagen einige in den offiziellen Apple-Foren schon seit längerem über den Bug.

That happened to me too so I took it to my local Apple store. They said it was because it didn’t download the latest update (even though it is set to automatic updates). I was sent home because the update takes 30 minutes. After about 5 minutes, the phone says it can’t update. Now it’s crashing and turning off. - Jphon, Apple-Forum