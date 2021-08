Jetzt mit Akku: Google Nest Cam und Nest Doorbell werden unabhängiger

Google macht sein Zweiergespann aus Nest Doorbell und Nest Cam nun kabellos! Denn in Deutschland startet ab dem 24. August der Verkauf der akkubetriebenen Versionen der beiden Smart-Home-Produkte. NextPit stellt Euch die Vorteile der neuen Versionen in aller Kürze vor. Habt Ihr Interesse, findet Ihr nachfolgend zudem Bundle-Angebot von unserem Partner Tink. *Klingel* ... Wer ist denn da an der Tür?