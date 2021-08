Kostenlose Apps für iOS & Android: Aktuell sind 44 Pro-Versionen gratis!

Eine weitere Woche ist gestartet und es ist mal wieder an der Zeit, Euch an kostenlose Apps und Mobile Games zu führen. In dieser Woche gibt es 44 Anwendungen und Spiele für iOS und Android. Dabei handelt es sich um Pro-Versionen oder üblicherweise kostenpflichtige Apps, die es im Rahmen von Aktionen im Google Play Store und im AppStore umsonst gibt.

Kauft Ihr Euch ungern Apps und gebt Geld für werbefreie Pro-Versionen aus? Dann seid Ihr in diesem Artikel perfekt, denn NextPit zeigt Euch wie jede Woche Apps und Mobile Games, die für kurze Zeit umsonst sind. Dabei handelt es sich natürlich nicht um kostenlose Apps wie WhatsApp und Facebook, sondern um zum Teil echt hochwertige Pro-Versionen.

Um diese zu finden, schauen wir in den Deal-Community von MyDealz vorbei und bemühen Apps wie AppsFree. Darüber hinaus findet Ihr im NextPit-Forum zwei Threads, in denen Ihr eigene Tipps untereinander austauschen könnt:

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, aber die App oder das Spiel jetzt nicht verwenden möchten, installiert sie am besten trotzdem. Anschließend könnt Ihr sie wieder von Eurem Handy löschen und auf diese Weise zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal herunterladen.

Psycholonials: Eine Insel vor der Küste Neuenglands, übernatürliche Kräfte, zwei Influencer und ein gewagtes Social-Media-Projekt. Die Geschichte ist sehr zeitgemäß und die Entwickler arbeiten an einer kapitelweisen Veröffentlichung. Wenn Ihr die App kauft, habt Ihr Zugang zu allen Kapiteln ohne zusätzliche Kosten. Und ratet mal: Das Spiel ist kostenlos

She Sees Red: Hier handelt es sich um einen interaktiven Live-Action-Film, in der Eure Entscheidungen die Geschichte vorantreiben. Das Spiel kann 30-35 Minuten dauern, aber der interaktive Film geht bis zu 90 Minuten. Ihr spielt einen Detektiv, der einen Mörder in einem Nachtclub aufspürt. Der Ton ist nur auf Russisch und Englisch verfügbar

My Very Hungry Caterpillar: Dies ist ein Augmented-Reality-Spiel für Kinder, bei dem Ihr Euch um ein Tamagotchi-Haustier kümmert

Z-Room: Ein weiteres Schießspiel, das in einer apokalyptischen Zombie-Welt spielt. Das 3D-Spiel bietet drei Modi: AR, Stand und Survival. Die Grafik sieht auf den ersten Blick sehr originell aus und das Spiel ist nicht nur für das iPhone, sondern auch für die Apple Watch verfügbar!

Block vs Block II: Blöcke, die von oben fallen und schön angeordnet werden müssen? Kein Innovationspreis für diesen Tetris-Klon, aber er ist es wert, umsonst gespielt zu werden

Card Thief: Ein großartiges taktisches Puzzlespiel, das ich auf Android geliebt habe

Tales of the Neon Sea: Ein Ermittlungs- und Rätselspiel in einem Cyberpunk-Thriller-Universum mit sehr cooler Pixelgrafik

Card Crawl: Card Crawl ist ein Dungeon Crawler, der vom Solitaire-Spiel inspiriert ist. Das Spiel wurde einfach auf Freemium umgestellt, mit einem einmaligen Kauf von 4,99 Euro, um das gesamte Spiel freizuschalten. Es ist also nicht wirklich kostenlos, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu testen, bevor man sich für oder gegen einen Kauf entscheidet

Labyrinth Machina: Dasselbe Prinzip: Ein kostenpflichtiges Spiel, das zum Premium-Spiel wird. Maze Machina ist ein rundenbasiertes Puzzlespiel, in Ihr einen kleinen Helden spielt, der von dem bösen Automatron in seinem sich ständig verändernden mechanischen Labyrinth gefangen ist. Die künstlerische Gestaltung sieht sehr schön aus.

Tusker's Number Adventure: Ein verrücktes Handyspiel, das gerne Pannen und Abstürze simuliert. Aus irgendeinem Grund wird ständig darauf hingewiesen, dass das Spiel NICHT für Kinder geeignet ist. Ein weiterer Grund also, es auszuprobieren.

Was haltet Ihr von der aktuellen Auswahl der kostenlosen Apps? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und informiert mich dort auch am besten über Apps und Mobile Games, die in der Zwischenzeit wieder kostenpflichtig geworden sind.