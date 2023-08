Kickstarter-Projekt TIPA verspricht dreimal effektivere Solar-Panels

Die Energiewende ist auf dem Vormarsch und immer mehr Unternehmen beteiligen sich an der umweltfreundlichen Stromerzeugung. Sei es in der Umsetzung mit einem heimischen Balkonkraftwerk , mit Solar-Paneelen auf dem Dach des Einfamilienhauses oder im kleinen Stil, wie zum Beispiel zur Aufladung unseres Apple- und Android-Smartphones . So auch das englische Start-up-Unternehmen TIPA Tech, welches auf Kickstarter mit einem dreimal effizienteren Solar-Panel gegenüber der herkömmlichen Technologie wirbt.

TIPA verspricht 3x effizientere Solar-Panels

Aktuell hat die Bundesregierung das Solarpaket I verabschiedet, da Solar-Module und Photovoltaik-Anlagen aufgrund der anhaltenden Energie- und Klima-Krise dringend gebraucht werden. Somit ist natürlich auch die Forschung gefragt, welche aktuell auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter ein vielversprechendes Projekt des Unternehmens TIPA Tech präsentiert.

Kickstarter-Projekt TIPA will 3x effizientere Solar-Panels bieten! / © TIPA Tech

Das englische Start-up-Unternehmen verspricht durch seine patentierten 3D-Solar-Panels dreimal effektiver zu sein als herkömmliche Paneele. Denen wird eine Effektivität von 20 Prozent nachgesagt, wenn einstrahlendes Sonnenlicht in kostbaren Strom verwandelt wird. TIPA hingegen – was für "Total Internal Photonic Absorption" steht, will mit seinem Solarsystem 60 Prozent der Sonnenenergie in Strom wandeln. Es wäre eine Art Revolution, an die allen Anschein auch die britische Regierung glaubt, da sie das Projekt mit 560.000 Pfund unterstützt (ca. 650.00 Euro). Das könnte auch der Grund sein, warum das angesetzte Crowdfundingziel mit knapp 6.000 Euro sehr gering ausfällt.

Das IP65-zertifizierte sechseckige zeltartige Solarmodul reflektiert innen die einstrahlenden Sonnenstrahlen durch Spiegel mehrfach und kann so deutlich effektiver arbeiten, als herkömmliche Solarpaneele, welche die einstrahlende Sonnenenergie nur einmal nutzen können. Ein "TIPA"-Modul bietet 45 Wp (Watt Peak) und gibt diese über zwei USB-Type-C- (max. 100 W) und einem USB-Type-A-Port (10 W) wieder ab.

Natürlich können die 33,5 x 38,4 cm großen TIPA-Solar-Module auch zusammengeschaltet werden. So beanspruchen beispielsweise 20 Einheiten (900 Wp) nur eine Fläche von 2,5 x 1 m und lassen sich hervorragend auf dem Dach eines Wohnmobils platzieren. Das Ganze ist bis zu einer kleinen Solar-Farm denkbar, welche mit 10.000 Einheiten lediglich eine Fläche von 1.285 qm benötigt und dafür 450.000 Wp an Strom liefert.

Zwanzig TIPA-Einheiten bieten bereits 900 Wp und finden locker Platz auf einem Wohnmobil. / © TIPA Tech

Gestartet ist das Projekt im März 2019 mit der Idee. Erste Solar-Module sollen im Mai 2024 ausgeliefert werden. Wer von Euch ein solches Basis-Modul kaufen möchte, ist mit 59 Euro dabei – das Risiko, welches bei einem Crowdfunding-Projekt einhergeht inklusive.

Der ultimative Tipp für alle nextpit-Leser: Balkonkraftwerk selber bauen!

Affiliate Angebot Yuma Flat (800) Pro Das Yuma Flat (800) Pro ist derzeit um 100 Euro reduziert. Das Angebot gilt noch bis Anfang August.

Was haltet Ihr von dem "TIPA"-Projekt? Klingt das für Euch vertrauenerweckend? Wollt Ihr Euch ein "TIPA" zulegen? Schreibt uns Eure Meinung unten in die Kommentare.