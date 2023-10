7 Jahre Updates: Der Game-Changer des Google Pixel 8 (Pro)

Zunächst ein wenig Hintergrund

In den letzten drei Jahren sind die Android-Marken dem Beispiel von Samsung gefolgt, nachdem das südkoreanische Unternehmen bei der Vorstellung des Galaxy Note 20 angekündigt hatte, dass es drei System-Upgrades für seine Flaggschiffe anbieten würde. Diese Politik wurde sogar rückwirkend auf frühere Flaggschiffe und sogar auf einige Mittelklasse-Smartphones der Galaxy-A-Serie angewandt, aber nicht auf mein damals schon altes Galaxy S9.

Dieses Versprechen entsprach dem, was Google für seine Pixel-Smartphones gemacht hatte, aber Samsung ging noch einen Schritt weiter und kündigte bei der Vorstellung des Galaxy S22 an, dass es seine Update-Politik um ein Jahr verlängern würde. Und auch hier versprach Samsung, die neue Politik auf einige frühere Flaggschiff-Modelle anzuwenden.

Wir hatten unsere Zweifel, ob Samsung das durchziehen kann, vor allem nach Jahren verspäteter Updates. Aber bisher hat das Unternehmen sein Versprechen gehalten, und selbst die jüngsten Einsteigerhandys haben zwei Versions-Upgrades erhalten, während die meisten Marken bei einer Version stehen bleiben.

Dem teuren Pixel Fold werden nur drei System-Upgrades und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates versprochen. / © nextpit

Die neue Politik setzt nicht nur die asiatischen Konkurrenten unter Druck – Oppo und OnePlus waren schnell dabei, dieses Versprechen zu erfüllen, während Xiaomi etwas länger brauchte – sondern auch die Android-Verantwortlichen von Google, die "mindestens 5 Jahre" Software-Updates garantieren. Aber dieses Versprechen gilt nicht für Android-Versions-Upgrades, die bei drei aufhören.

Der Tensor-Prozessor kommt

Einige Leute aus der Tech-Presse konnten ihre Enttäuschung über Googles Politik nicht verbergen, besonders nach der Einführung der Pixel-6-Familie. Telefonhersteller haben oft die SoC-Unternehmen – vor allem Qualcomm und MediaTek – dafür verantwortlich gemacht, dass sie ihre Telefone nicht mehr aktualisieren können, da für Versions-Upgrades neue Komponententreiber und eine Validierung erforderlich sind.

Mit den hauseigenen Tensor-Chips hatte Google diese Ausrede nicht, auch wenn die SoCs viele Bausteine von den Exynos-Prozessoren übernommen haben. Und alles, was Google vom Pixel 6 bis zum (sehr teuren) Pixel Fold getan hat, war, diese zwei zusätzlichen Jahre Sicherheitsupdates im Vergleich zu ihren Snapdragon-betriebenen Vorgängern zu versprechen.

Aber zum Glück ändert sich das mit dem Tensor G3, und zwar in großem Stil. Die Update-Politik des Pixel 8 übertrifft Samsung nicht nur, sondern auch auf eine Art und Weise, die Samsung (oder eine andere Android-Marke) anscheinend nicht bieten kann.

Der Google Tensor G3 ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen langfristigen Support. / © Google

Sogar Fairphone, das es geschafft hat, sein Fairphone 2 vom ursprünglichen Android 5 auf 10 zu bringen (und dabei Version 8 zu überspringen) und ihm etwas mehr als sieben Jahre Sicherheitsupdates zu geben, musste für das Fairphone 5 einen Prozessor auf Enterprise-Niveau beschaffen, um acht Jahre Software-Updates zu versprechen, während es auf 10 abzielt.

Android-Fragmentierung

Derzeit gibt es einfach keinen Grund zu der Annahme, dass Qualcomm oder MediaTek mit ihrem Produkt-Support, mit dem von Google mithalten können, was andere Android-Marken in eine schwierige Lage bringen könnte. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Smartphone-Verkäufe laut dem Beratungsunternehmen Canalys in einigen Märkten rückläufig sind, mit Ausnahme von Google.

Sieben Jahre Versions-Upgrades – das wäre dann "Android 21", wenn Google die Versionsnummerierung und die Update-Kadenz beibehält – sind ein schwer zu fassendes Konzept. Selbst Apple, lange Zeit der Maßstab für Software-Support, hat es bestenfalls auf sechs Versions-Upgrades (oder "sechs Jahre Versions-Updates") für seine Telefone gebracht, in diesem Fall das ehrwürdige iPhone 6S von 2015 und sein Chip-Mate SE 2016. Wohlgemerkt, beide erhalten auch nach acht Jahren noch Sicherheitsupdates, allerdings ohne schriftliche Zusicherung von Apple.

iOS-Updates über die Lebensdauer der iPhone-Modelle. / © Statista

Die beiden Generationen nach dem 6S, die iPhone 7 – und iPhone X/8-Linien, blieben bei jeweils fünf Versions-Upgrades stehen, mit fortlaufenden Sicherheitspatches für iOS 15 bzw. 16.

Als nutzlose Übung haben wir unsere Produktdatenbank durchforstet, um herauszufinden, welche Modelle noch das gerade angekündigte Android 14 erhalten würden, wenn sie die gleiche Update-Politik wie die neuen Pixel-Handys hätten:

HTC Desire 12 aus dem Jahr 2018

LG G6 aus dem Jahr 2017

Motorola Z2 Play aus dem Jahr 2017

Sony Xperia XZs aus dem Jahr 2017

Samsung Galaxy S8 von 2017

Xiaomi Mi 6 von 2017

OnePlus 5 aus dem Jahr 2017

Und das ursprüngliche Google Pixel von 2016

Sinkende Rendite

Wenn ich mir diese Liste anschaue, zitiere ich einige Kollegen, die versuchten, meinen Enthusiasmus zu brechen, indem sie mich fragten, ob das Pixel 8 am Ende seines Software-Supports überhaupt noch zu gebrauchen sei. Sie vergaßen, dass in meinem Haushalt derzeit ein hochmodernes iPhone SE 2016 im Einsatz ist und ich täglich ein Galaxy S9 aus dem Jahr 2018 fuhr, bis dessen Bildschirm vor ein paar Monaten den Geist aufgab.

Die Wahrheit ist, dass das Telefon bis dahin merklich langsamer sein wird, keine Frage. Aber das gleiche Telefon wird immer noch sicher sein, um es als Ersatztelefon zu benutzen oder es an Verwandte, Geschwister oder sogar Kinder zu verschenken. Das passt gut zu Googles Bemühungen, mit iFixit reparierbare Komponenten nicht mit DRM zu sperren und Ersatzteile und Anleitungen für die Reparatur anzubieten.

Reparaturanleitungen und Ersatzteile werden unweigerlich dazu beitragen, dass die Pixel-Handys länger nutzbar bleiben. / © Andy Miller/iFixit

Der geschäftliche Aspekt

Langfristiger Support und Reparatur-Fähigkeit werden auch für Unternehmensnutzer:innen verlockend klingen – einer der Märkte, der Samsung zweifellos dazu gebracht hat, seinen Software-Support in Ordnung zu bringen. Googles Bemühungen, den äußerst lukrativen Bereich der Business-Telefone zu ködern, stehen in einem merkwürdigen Kontrast zu der Kritik an den Scharen von Chromebooks, die noch zum Verkauf stehen und bereits keine Sicherheitsupdates mehr erhalten, was für die IT-Abteilungen in Unternehmen und Schulen ein Albtraum ist.

Dieses Sicherheitsproblem veranlasste die Chromebook-Abteilung dazu, eine 10-Jahres-Update-Politik herauszugeben, aber anders als bei der Pixel-Serie bleiben die Chromebook-Modelle viel länger in den Verkaufsregalen als ein gewöhnliches Smartphone.

Bleibende Fragen

Jetzt ist Google am Zug und muss beweisen, dass es sein neues, kühnes Versprechen einhalten kann. Da das Unternehmen dazu neigt, Produkte und Dienstleistungen zu stornieren, als gäbe es kein Morgen, gibt es mehr als nur einen triftigen Grund, skeptisch zu sein, was sieben Jahre Software-Support angeht. Wenn diese Politik auch für Googles Unternehmenskunden gilt, ist das ein sehr guter Indikator für dieses Engagement.

Und natürlich werden wir Google zur Rechenschaft ziehen, denn unabhängig davon, ob Ihr Euer Handy so lange behalten wollt, gewinnen alle, wenn die Geräte länger sicher und aktuell bleiben.