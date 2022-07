Gratis für iOS & Android: Diese 20 Apps sind kurze Zeit kostenlos

Ich glaube, ich muss unsere Free-App-Artikel nochmal kurz erklären, nachdem es unter der Woche Diskussionen gab: In diesem Artikel-Format hier suchen wir bei MyDealz, Reddit usw. Anwendungen und Mobile Games zusammen, die es nur für einen knappen Zeitraum kostenlos gibt. Wir listen Euch diese Fundstücke auf, haben diese Downloads aber nicht selbst getestet.

Wir schauen drauf, dass die Ratings nicht zu mies sind und wir Euch nicht ein Kuckucksei ins Nest legen. Aber wir haben diese Apps und Games nicht so gründlich durchleuchtet, wie wir es in unseren separaten Beiträgen tun, in denen wir Euch eine App pro Artikel empfehlen. Behaltet das also im Hinterkopf, bevor Ihr auf den Download-Button drückt.

Wollt Ihr Euch hingegen in Eigenregie auf die Suche nach kostenlosen Apps begeben, werft doch mal einen Blick auf Antoines Artikel. Dort erfahrt Ihr nämlich, wie Ihr sicher kostenlose Software für iOS und Android findet.

Tipp: Auch, wenn Ihr für eine interessante App derzeit keine Verwendung habt, solltet Ihr sie kurz herunterladen und installieren. Direkt danach wieder runtergeworfen, steht sie Euch jederzeit wieder kostenlos zur Verfügung, wenn Ihr Bedarf habt.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Stark Fitness: Simply Train ( 19,99 € ): Diese gut bewertete (4,5 Sterne) App hilft Euch bei Euren Workouts sowohl im Fitnessstudio als auch zuhause. Ihr könnt entweder die vorgegebenen Übungen nutzen, oder Euch eigene Workouts per Drag & Drop zusammenstellen.(4,5⭐)

): Diese gut bewertete (4,5 Sterne) App hilft Euch bei Euren Workouts sowohl im Fitnessstudio als auch zuhause. Ihr könnt entweder die vorgegebenen Übungen nutzen, oder Euch eigene Workouts per Drag & Drop zusammenstellen.(4,5⭐) Schöner Schlafen Pro ( 7,49 € ): Wieder eine App, die Euch mit entspannenden Sounds wie Regengeprassel oder Wald-Sounds runterbringen will. Wirklich toll bewertet ist sie nicht, aber solange es kostenlos ist, kann man sie ja mal antesten, oder? (2,4⭐)

): Wieder eine App, die Euch mit entspannenden Sounds wie Regengeprassel oder Wald-Sounds runterbringen will. Wirklich toll bewertet ist sie nicht, aber solange es kostenlos ist, kann man sie ja mal antesten, oder? (2,4⭐) Mobile Doc Scanner (5,49 € ): Diese App ist nach wie vor gratis. Ihr könnt mit Ihr Dokumente über die Kamera Eures Smartphones scannen. Antoine hat Euch diese Scanner-App neulich ausführlich vorgestellt.

Kostenlose Spiele für Euer Android-Handy

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Kostenlose Spiele für Euer iPhone

The Lost Ship ( 3,99 € ): Auch für iOS ist das oben bereits erwähnte Point-and-Click-Adventure derzeit kostenlos! (4,5⭐)

): Auch für iOS ist das oben bereits erwähnte Point-and-Click-Adventure derzeit kostenlos! (4,5⭐) Geography: Learn the world map ( 1,99 € ): Die Hauptstadt von Sri Lanka? Wo liegt eigentlich Uganda? Mit diesem Geografie-Quiz vertreibt Ihr Euch die Zeit und lernt auch noch was. (4,6⭐)

): Die Hauptstadt von Sri Lanka? Wo liegt eigentlich Uganda? Mit diesem Geografie-Quiz vertreibt Ihr Euch die Zeit und lernt auch noch was. (4,6⭐) Fill me up ( 0,99 € ): Der Name ist bei diesem Spiel Programm, denn es gilt, die Fläche komplett auszufüllen.(4,7⭐)

): Der Name ist bei diesem Spiel Programm, denn es gilt, die Fläche komplett auszufüllen.(4,7⭐) mySolar (9,99 €) :Wie wäre es, wenn Ihr ein wenig Gott spielen und Euer eigenes Sonnensystem erschaffen könntet? Mit diesem Spiel geht das. (4,1⭐)

:Wie wäre es, wenn Ihr ein wenig Gott spielen und Euer eigenes Sonnensystem erschaffen könntet? Mit diesem Spiel geht das. (4,1⭐) Modern Ludo ( 9,99 € ): Ludo ist ein jahrhundertealtes Brettspiel und der vermutlich direkte Vorgänger von "Mensch ärger Dich nicht". Hier bekommt Ihr eine moderne Version des Spiels. (3,4⭐)

Was haltet Ihr von unserer Auswahl dieser Woche? Hat Ihr weitere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder im App Store von Apple gefunden? In dem Fall teilt uns Eure Tipps in den Kommentaren mit. Und wie immer gilt: Stolpert Ihr über Links, die zu nicht mehr kostenlosen Apps führen, lasst uns das auch bitte wissen.