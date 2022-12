Kostenlos für Android & iOS: Diese Apps und Games sind aktuell gratis

Weihnachten und der damit verbundene Stress rücken unaufhaltsam näher. Zeit, sich mal ein wenig zurückzulehnen und sich ein paar kostenlose Apps und Spiele für Android sowie iOS an Land zu ziehen. Aber Vorsicht: Die Downloads sind nur für kurze Zeit gratis!

Bevor es ans Herunterladen geht, müsst Ihr wissen, dass die hier aufgelisteten kostenlosen Apps im Gegensatz zu unseren fünf besten Apps der Woche keinerlei Qualitätskontrolle durchliefen. Habt also ein Auge drauf, was Ihr Euch da aufs Gerät schaufelt und welche Berechtigungen oder In-App-Käufe Euch dort erwarten.

Unser Dauer-Tipp: Ladet Euch auch Apps herunter, die Ihr interessant findet, für die Ihr aber derzeit keine Verwendung habt. Löscht sie direkt wieder vom Handy und installiert sie einfach irgendwann, wenn Bedarf besteht. Auch, wenn die Anwendung im App-Store wieder ein Preisschild hat, bleibt sie für Euch kostenlos!

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind derzeit kostenlos für Android

Home Workouts No Equipment ( 1,49 € ) : Jetzt ist die Zeit des Schlemmens, also braucht Ihr vielleicht auch eine App, mit der Ihr Euch auspowern könnt!

: Jetzt ist die Zeit des Schlemmens, also braucht Ihr vielleicht auch eine App, mit der Ihr Euch auspowern könnt! Reminder Pro ( 2,99 € ) : Ihr habt Probleme, Euch Dinge zu merken? Vielleicht hilft Euch diese App!

: Ihr habt Probleme, Euch Dinge zu merken? Vielleicht hilft Euch diese App! Note Pro ( 11,99 € ) : Diese App ist das "beste Notizbuch, um Eure Ideen aufzuschreiben" und ideal für alle, die noch auf der Suche nach einer App zum Notieren von Notizen sind.

: Diese App ist das "beste Notizbuch, um Eure Ideen aufzuschreiben" und ideal für alle, die noch auf der Suche nach einer App zum Notieren von Notizen sind. Site Checklist: Safety (1,49 € ): Auf Baustellen gibt es immer Risiken. Diese App hilft Euch, eine Checkliste zu erstellen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für Android

Kostenlose Apps fürs iPhone

Diese Apps sind derzeit kostenlos für iOS

Calligraphy Guidelines ( 1,99 €) : Wollt Ihr Eure digitale Handschrift oder Kalligrafie üben? Mit dieser App könnt Ihr das tun!

: Wollt Ihr Eure digitale Handschrift oder Kalligrafie üben? Mit dieser App könnt Ihr das tun! Sandbox Planet (9,99 €) : Es ist kein richtiges Spiel, aber Ihr könnt ausprobieren, wie es Euch als Gott ergehen würde, wenn Ihr einen ganzen Planeten für Euch allein hättet.

: Es ist kein richtiges Spiel, aber Ihr könnt ausprobieren, wie es Euch als Gott ergehen würde, wenn Ihr einen ganzen Planeten für Euch allein hättet. What Calendar ( 0,9 9 €): Mit diesem Kalender behaltet Ihr den Überblick über Euren Zeitplan und könnt Eure Termine auch mit anderen teilen.

9 €): Mit diesem Kalender behaltet Ihr den Überblick über Euren Zeitplan und könnt Eure Termine auch mit anderen teilen. ACDSee Pro (4,99 €) : Dies ist ein professionelles Bildbearbeitungsprogramm, das Euch mit allen Werkzeugen ausstattet, die Ihr braucht, um beeindruckende Fotos zu kreieren.

Diese Spiele sind derzeit kostenlos für iOS

Shock Clock Arcade (1,99 €) : Springt von Uhr zu Uhr in diesem Wettlauf gegen die Zeit!

: Springt von Uhr zu Uhr in diesem Wettlauf gegen die Zeit! Alphabet: Learning Letters (2,99 €): Eine App, die die Kleinen beschäftigt, während sie das Alphabet lernen.

Eine App, die die Kleinen beschäftigt, während sie das Alphabet lernen. Robot Hero Survival Battle 3D (9,99 €) : Dieses TPS ist ein Überlebensspiel, bei dem Ihr alle Eure Feinde loswerden müsst, und bietet eine tolle Grafik.

: Dieses TPS ist ein Überlebensspiel, bei dem Ihr alle Eure Feinde loswerden müsst, und bietet eine tolle Grafik. Eschery - Relaxing Idle Puzzle (0,99 €) : Wollt Ihr Eure grauen Zellen auf Trab halten? Dieses Spiel ist ein geniales Puzzlespiel mit unmöglichen Strukturen, die Ihr drehen müsst, bis alle Teile miteinander verbunden sind.

: Wollt Ihr Eure grauen Zellen auf Trab halten? Dieses Spiel ist ein geniales Puzzlespiel mit unmöglichen Strukturen, die Ihr drehen müsst, bis alle Teile miteinander verbunden sind. Treasure Scavenger Hunt Games (9,99 €) : Ein mythisches Land wird von Monstern angegriffen in diesem Actionspiel. Ihr schlüpft in die Rolle der Prinzessin, die das Land retten muss.

: Ein mythisches Land wird von Monstern angegriffen in diesem Actionspiel. Ihr schlüpft in die Rolle der Prinzessin, die das Land retten muss. PixelMaze (0,99 €) : Dies ist ein Puzzlespiel, bei dem Ihr die Rätsel kreativ lösen müsst, um in den nächsten Level zu kommen.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Favoriten in den Kommentaren mit. Uns sagt bitte kurz Bescheid, wenn Ihr in der Liste eine App findet, die nicht mehr kostenlos ist.