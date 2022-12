Samsung ist das egal: Das Galaxy S23 bekommt kein Speicher-Upgrade

Samsung hat Anfang 2019 erstmalig 8 GB Arbeitsspeicher mit dem Galaxy S10 eingeführt und seitdem nicht mehr verändert. Einzige Ausnahme sind die Ultra-Modelle, die bis zu 12 GB bieten. Leider hält Samsung auch beim Galaxy S23 (Plus) an der für heutige Verhältnisse geringen Kapazität fest. Lediglich die Arbeitsgeschwindigkeit könnte mit einer neueren Bauart an RAM schneller werden.

Samsung wird die RAM-Kapazitäten des Galaxy S23 (Plus) nicht aufrüsten.

Das Duo könnte mit einem schnelleren RAM-Typ ausgeliefert werden.

Dieser könnte im besten Fall auch weniger Strom verbrauchen.