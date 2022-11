Samsung Galaxy S23 Ultra könnte diese iPhone-Kamera-Technologie kopieren

Die Kollegen des "GalaxyClub" haben herausgefunden, dass Samsung in seinem Heimatland eine XISOCELL-Marke angemeldet hat. Zwar werden keine weiteren Details genannt, doch die Vermutung liegt nahe, dass die Patentbeantragung im direkten Zusammenhang mit den Samsung Bildsensoren stehen, welche mit dem Namen ISOCELL geschützt sind. Vermutet wird nun, dass dies ein Hinweis auf ein bevorstehendes Kamera-Upgrade sein könnte, das im Galaxy S23 zum Einsatz kommen soll.

Der Name ISOCELL ist schon seit vielen Jahren ein Begriff. Die Image-Sensoren werden in vielen Kamera-Smartphones verwendet. Der Name XISOCELL könnte für einen exklusiven Vorteil stehen, wie zum Beispiel die Unterstützung einer neuen Pixel-Binning-Technik. Es könnte auch ganz allgemein der Name für den neuen 200-MP-Sensor des Galaxy S23 Ultra sein.

Samsung könnte die Technologie aus dem Apples iPhone14 Pro kopieren

Wir schließen auch nicht aus, dass die bereits gemunkelte Sensor-Shift-Stabilisierung mit dabei sein wird. Apple verwendet diese Technologie bereits seit dem iPhone 12 bis zum heutigen iPhone 14 Pro. In diesem Patent handelt es sich um eine Telekamera mit Periskop-Linse. Im Gegensatz zu der Telekamera des Galaxy S22 Ultra, ist es der Kamerasensor der sich bewegen kann und das Objektiv ist fixiert. Apple hat jedoch diese Technik noch nicht auf Telekameras angewendet.

Samsung Patentskizze einer Telekamera mit einem variablen Sensor / © Patentscope

Das Samsung Galaxy S23 könnte Anfang nächsten Jahres enthüllt werden. Neben dem Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz soll auch das Design des Nicht-Ultra-Modelle aktualisiert werden. Das Trio wird auch mit größeren Kapazitäten kommen. Was den Preis anbelangt, ist nicht bekannt wie viel diese Geräte kosten werden oder ob Samsung an der Preisgestaltung etwas ändern wird.

Was denkt Ihr, was die Marke XISOCELL sein wird? Glaubt Ihr, dass es die Kamera des Galaxy S23 Ultra deutlich verbessern wird? Wir würden gerne Eure Meinung hören.