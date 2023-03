Nur für kurze Zeit gratis: Die kostenlosen Apps für Android & iOS

Next Pit TV

Wie immer ist also Eile geboten, denn leider gibt es keinen festen Zeitrahmen für App-Promotions im Google Play Store oder im Apple App Store. Die Angebote können also genauso schnell wieder weg sein, wie sie auftauchten.

Noch ein Hinweis: Wir stellen diese App-Liste zwar zusammen, testen sie aber nicht, wie wir es beispielsweise bei unseren Top 5 Apps der Woche tun. Deshalb empfehlen wir Euch, Vorsicht walten zu lassen und selbst zu recherchieren, welche der Apps Ihr nutzt, denn einige können In-App-Käufe oder versteckte Kosten enthalten.

Und noch ein Tipp: Installiert Euch alle Apps, die Ihr grundsätzlich interessant findet – auch, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Danach löscht Ihr sie dann wieder vom Handy. Die App landet durch die Installation direkt in Eurer App-Bibliothek, von wo aus Ihr sie in Zukunft bei Bedarf jederzeit wieder gratis installieren könnt.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Teach Your Monster to Read [4.1 Sterne / 5,99 € ]: Ein preisgekröntes Phonetik- und Lesespiel für Kinder im Alter von 3-6 Jahren, das weltweit von über 30 Millionen Menschen genutzt wird.

Knots 3D [4.8 Sterne / 5,99 € ]: : Mit dieser App könnt Ihr schnell lernen, anspruchsvolle Knoten zu knüpfen.

AuditBricks-Site Auditing [3.6 Sterne / 4,99 € ]: Diese App vereinfacht das Auditieren von Baustellen und ermöglicht es Euch, alle Arbeiten wie Sicherheitsinspektionen, Mängelsuche und mehr in verschiedenen Projekten zu verwalten.

Einheitenumrechner (Pega Pro) [4,5 Sterne / 7,49 € ]: Mit dieser Einheitenumrechner-App habt Ihr Zugriff auf eine Vielzahl von Einheiten und Rechnern, die auch einen Echtzeit-Währungsumrechner enthalten.

Blitzerradar (PRO) [3.2 Sterne / 2,99 € ]: : Diese App hilft Autofahrern, Gefahren auf der Straße zu erkennen, z. B. Blitzer, rote Ampeln, Geschwindigkeitsschwellen und schlechte Straßen.

B-hyve Pro [3.1 Sterne / 9,9 9 € ]: Verwandelt Euch mit dieser App in einen Profi für die Gartenbewässerung – perfekt für alle, die sich mit der Pflege ihres Gartens schwer tun.

Android-Spiele

Merge City Premium-Home decor [4.0 Sterne / 4,9 9 €]: Entwerft eine große Stadt, aber seid darauf vorbereitet, sie wieder aufzubauen, wenn ein katastrophales Ereignis die gesamte Stadt zerstört und verwüstet.

DungeonMon! [3,4 Sterne / 0,99 € ]: Was gibt es Schöneres, als Zombies zu töten und zu leveln?

Speed Math [4,0 Sterne / 1,49 € ]: Glaubt Ihr, dass Ihr das Zeug dazu habt, Matheaufgaben in Rekordzeit zu lösen?

Surface Trimino [3.7 Sterne / 0,99 € ]: Ziel des Spiels ist es, die farbähnlichen Bereiche bis zum Ziel zu vergrößern. Wie schnell seid Ihr?

Cooking Kawaii [4,4 Sterne / 1,99 € ]: Zu viele Köche verderben den Brei, oder? Haltet Ihr Eure Kundschaft bei Laune?

iOS-Apps, die im Apple App Store für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Fisheye Plus Pro [3,9 Sterne / 0,99 € ]: Verwandelt Euer iPhone oder Euer iPod mit einem speziellen LOMO Fisheye-Objektiv in eine leistungsstarke Fisheye-Kamera.

Knots 3D [4,9 Sterne / 5,99 € ]: Eine App, die Euch zeigt, wie Ihr selbst die schwierigsten Knoten schnell knüpfen könnt.

Safety Photo+Video Pro [4.6 Sterne / 3,99 € ]: Eine passwortgeschützte App für private Bilder und Videos, die das Hochladen neuer Medien vom PC über den Webbrowser oder die iTunes-Dateifreigabe ermöglicht.

Mobile Mouse & Keyboard [4.6 Sterne / 2,99 € ]: Übernehmt die Kontrolle über Euren Mac oder PC mit einer kabellosen Maus und Tastatur, die Ihr immer zur Hand habt.

AirDisk Pro [4.4 Sterne / 2,99 € ]: Speichert, betrachtet und verwaltet Dateien auf Eurem iOS-Gerät. Dazu gehören ein Dokumentenbetrachter, ein PDF-Reader, ein Musikplayer, ein Bildbetrachter, ein Sprachrekorder, ein Texteditor, ein Dateimanager und verschiedene Dateioperationen.

Morphing LED Banner [4.3 Sterne / 0,99 € ]: Verwandelt Euer Smartphone in ein tragbares LED-Banner. Hat nur einen Stern im deutschen App Store, aber nur aufgrund einer einzigen Bewertung, die eher zu vernachlässigen ist.

Konverter 4U [4.7 Sterne / 0,99 € ]: Mit dieser App könnt Ihr ganz einfach Einheiten umrechnen. Verabschiedet Euch von Verwirrung und Frustration!

iOS-Spiele

Super Tank Battle [4.3 Sterne / 4,99 € ]: Eine moderne Version des klassischen Panzerschlacht-Spiels mit 500 Karten und einem modernen Kriegs-Gameplay mit der Möglichkeit, Verbündete zu rufen und gegen den Feind anzutreten.

yourSudoku [3.8 Sterne / 4,99 € ]: : Diese App bietet über 10.000 Sudoku-Spiele, darunter mehr als 100 Spiele für Anfänger und mehr als 1.000 Spiele für Meister.

Match Attack! [4,4 Sterne / 2,99 € ]: Schafft Ihr es, die Level zu absolvieren, indem Ihr blitzschnell Matches findet? Probiert es aus.

Crystal Cove [4,5 Sterne / 1,99 € ]: Räumt das Spielfeld ab, indem Ihr Euer Dreieck bewegst, um – auch hier wieder – Matches zu finden!

Strange Adventure Pro [4,6 Sterne / 1,99 € ]: Erlebt ein Spiel mit einer einzigartigen Mischung aus verschiedenen Genres und einer Grafik, die es in sich hat.

Das war's für diesen Samstag! Als begeisterter iOS-Nutzerin kann ich Knots 3D (auch für Android erhältlich) und das Sudoku-Spiel wärmstens empfehlen. Und für Kinder in der Lesephase ist Teach Your Monster to Read ein absolutes Must-have! Hier ist ein weiterer Vorschlag für den Fall, dass Ihr auf der Suche nach Offline-Spieloptionen seid:

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu unserer Auswahl in dieser Woche mitteilt! Habt Ihr noch andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt? Dann lasst hören!