Dass Ihr Werbung auf Euren Smartphones und Fernsehern seht, die Ihr nicht abonniert habt, ist heutzutage gang und gäbe. Das passiert normalerweise bei billigen Produkten und ist eine Möglichkeit für die Hersteller, mehr Einnahmen zu generieren oder die geringe Marge an der Hardwarefront auszugleichen. Es scheint jedoch, dass auch Premium-Smart-TVs nicht gegen Werbung immun sind.

Ein High-End-Gerät kommt jetzt mit First-Party-Werbung

Die Kolleg:innen von FlatPanelsHD testen gerade den neuen, 2.400 US-Dollar teuren LG G4 OLED-Fernseher – und mussten leider feststellen, dass der neue Fernseher Vollbild-Bildschirmschoner-Werbung zeigt! Die mehrminütige Werbung präsentiert LG-Kanäle und wird vor dem Bildschirmschoner abgespielt.

Für einige Unternehmen wie Amazon ist es üblich, Eigenwerbung auf ihren Geräten zu zeigen. LGs Werbearm bestätigte allerdings bereits, dass dieses Format in Zukunft auch Produkte und Dienste von Drittanbietern unterstützt. Das bedeutet, dass viele Smart-TVs von LG, selbst die älteren Modelle, Euch bald mit dieser Art der Bildschirmschoner-Werbung beglücken könnten.

LG zeigt auf seinem neuesten LG OLED TV 2024 standardmäßig Bildschirmschoner-Werbung an. Sie kann aber in den Einstellungen deaktiviert werden. / © Flachbildschirme HD

LG betonte sogar, wie effektiv und ansprechend diese Art von Werbeformat ist. In einer Pressemitteilung sagte Chris Weiland, Ad Solution Director bei LG, dass "das Vollbild-Werbeformat die ungenutzte Bildschirmzeit effektiv nutzt, um die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen". Ebenso wurde erwähnt, dass dieses Format auch auf andere Formfaktoren als Fernseher und Streaming-Geräte übertragen werden könnte. Was können wir also daraus schließen?

Vermutlich ist das nur der Anfang, und in absehbarer Zeit sollten weitere Unternehmen dem Ansatz von LG folgen. Es ist unklar, wie die Verbraucher:innen darauf reagieren, dass jetzt auch Premium-Fernseher mit Werbung geflutet werden.

Ja, es gibt Werbung, aber Ihr könnt Euch (vorerst noch) dagegen entscheiden

In letzter Zeit wurde der Trend zur Einblendung von Werbung auf Geräten wie Smartphones und Streaming-Boxen diskutiert. Denn viele empfinden dieses Format als aufdringlich und das Nutzererlebnis wird somit untergraben. Um dem entgegenzuwirken, haben einige Unternehmen die Werbeeinblendungen optional gemacht, während andere nur dann Werbung zeigen, wenn Ihr auf kostenlose Inhalte zugreift.

Auch LG bietet Euch die Möglichkeit, die neue Bildschirmschoner-Werbung in den Einstellungen zu deaktivieren. Wir wissen jedoch nicht, ob diese Option dauerhaft ist bzw. wie lange LG diese Option anbieten wird.

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023)

Was haltet Ihr von der Werbung auf Premium-Geräten? Würdet Ihr mehr für einen Fernseher bezahlen, wenn Euch Werbung erspart bliebe?