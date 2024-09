In dieser Wochenendausgabe haben wir eine Reihe von Apps herausgesucht, die derzeit im Google Play Store und im Apple App Store gratis sind. Aber beeilt Euch – diese Angebote sind nur begrenzt gültig!

Im Gegensatz zu den von uns kuratierten und angetesteten "Top 5 Apps der Woche" schauen wir hier nur kurz auf die Apps und schmeißen sie für Euch in die Liste. Es kann also schon mal ein Graupen-Spiel dabei sein, oder auch eine App, die Euch unanständig viel Werbung aufzwingt. Achtet also bitte selbst darauf, dass Ihr nicht in In-Game-Kauf-Fallen tappt oder ähnliches.

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein – auch wenn Ihr sie zwischenzeitlich wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android Apps und Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Morse Mentor Pro Lizenz ( 3,49 € ): Lernt mit dieser App den Morsecode oder benutzt sie, um sicherzustellen, dass Ihr nicht vergesst, was Ihr Euch schon gemerkt habt.

): Lernt mit dieser App den Morsecode oder benutzt sie, um sicherzustellen, dass Ihr nicht vergesst, was Ihr Euch schon gemerkt habt. 3D Earth Pro Lokale Vorhersage ( 29,99 € ): Informiert Euch über die lokalen Wetterbedingungen in dieser schönen App.

): Informiert Euch über die lokalen Wetterbedingungen in dieser schönen App. Net Signal Pro: WiFi & 5G Meter ( 0,49 € ): Überprüft mit dieser App die Stärke Eures Wi-Fi-Signals. Sehr praktisch, wenn Ihr in eine neue Wohnung oder ein neues Büro gezogen seid, um Funklöcher zu erkennen.

): Überprüft mit dieser App die Stärke Eures Wi-Fi-Signals. Sehr praktisch, wenn Ihr in eine neue Wohnung oder ein neues Büro gezogen seid, um Funklöcher zu erkennen. Beleuchtungsstärke - Lux Light Pro ( 0,49 € ): Überprüft mit dieser App, wie viel Licht in einem Raum ist.

Kostenlose Android-Spiele

OXXO ( 0,99 € ): Ein Puzzlespiel, das Euch angeblich helfen soll, zu entspannen. Ich weiß nicht, mich persönlich stressen Puzzles ...

): Ein Puzzlespiel, das Euch angeblich helfen soll, zu entspannen. Ich weiß nicht, mich persönlich stressen Puzzles ... Rechtschreibprüfung & Übung Pro ( 1,99 € ): Gibt es eine bessere Möglichkeit, Eure Rechtschreibfähigkeiten zu testen als dieses Spiel für Kinder?

): Gibt es eine bessere Möglichkeit, Eure Rechtschreibfähigkeiten zu testen als dieses Spiel für Kinder? Burning Sky VIP ( 1,99 € ): Ein rasantes Shoot 'em Up, das Euer Adrenalin in die Höhe treibt.

): Ein rasantes Shoot 'em Up, das Euer Adrenalin in die Höhe treibt. Defense Zone 3 Ultra HD ( 2,99 € ): Ein Tower-Defense-Spiel mit neuen Geschütztürmen und Feinden, die Euren strategischen Scharfsinn herausfordert.

): Ein Tower-Defense-Spiel mit neuen Geschütztürmen und Feinden, die Euren strategischen Scharfsinn herausfordert. Rectangles PRO ( 1,99 € ): Ein Puzzlespiel der etwas anderen Art, bei dem Ihr herausfinden müsst, wie viele Rechtecke es gibt. Außerdem ist es farbenblindenfreundlich!

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Weather: it is nice outside ( 0,99 € ): Nehmt Ihr einen Regenschirm mit oder tragt Ihr ein leichtes Baumwoll-T-Shirt? Findet heraus, wie das Wetter sein wird, ohne wilde Vermutungen anzustellen.

): Nehmt Ihr einen Regenschirm mit oder tragt Ihr ein leichtes Baumwoll-T-Shirt? Findet heraus, wie das Wetter sein wird, ohne wilde Vermutungen anzustellen. Lichtmessgerät ( 3,99 € ): Macht die besten Aufnahmen, indem Ihr mit dieser App die richtige Lichtmenge für Eure Fotos messt!

): Macht die besten Aufnahmen, indem Ihr mit dieser App die richtige Lichtmenge für Eure Fotos messt! Timestamp Cam ( 9,99 € ): Die perfekte App, um Eure Fotos und Videos ein Datum und einen GPS-Standort hinzuzufügen.

): Die perfekte App, um Eure Fotos und Videos ein Datum und einen GPS-Standort hinzuzufügen. Weihnachts-Countdown ( 0,99 € ): Was glaubt Ihr, wie weit Weihnachten noch entfernt ist? Mit dieser App könnt Ihr die Tage herunterzählen.

): Was glaubt Ihr, wie weit Weihnachten noch entfernt ist? Mit dieser App könnt Ihr die Tage herunterzählen. mySymptoms Food Diary ( 7,99 € ): Manche von uns reagieren allergisch auf verschiedene Lebensmittel. Mit diesem Lebensmitteltagebuch könnt Ihr Eure Essgewohnheiten im Auge behalten und unangenehme Zwischenfälle vermeiden.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Cuppy Ball ( 0,99 € ): Lasst den Ball los und sorgt dafür, dass er allen Hindernissen ausweicht, um in einem Becher am Boden zu landen.

): Lasst den Ball los und sorgt dafür, dass er allen Hindernissen ausweicht, um in einem Becher am Boden zu landen. Meine Stadt: Krankenhaus ( 3,99 € ): Lasst Eure Kleinen selbst herausfinden, wie es ist, ein Krankenhaus zu leiten.

): Lasst Eure Kleinen selbst herausfinden, wie es ist, ein Krankenhaus zu leiten. Makrokosmos ( 3,99 € ): Wie bescheiden die Anfänge sind! Beginnt mit einem Atom und wachst zu einem galaktischen Imperium heran. Jeder hat immer große Ambitionen, hier ist die Chance, sie auszuleben.

): Wie bescheiden die Anfänge sind! Beginnt mit einem Atom und wachst zu einem galaktischen Imperium heran. Jeder hat immer große Ambitionen, hier ist die Chance, sie auszuleben. Tap Dot Tap - Reaktionsspiel ( 0,29 € ): Wie schnell sind Eure Reflexe? Findet es in diesem Spiel heraus.

): Wie schnell sind Eure Reflexe? Findet es in diesem Spiel heraus. Light 'em Up ( 0,99 € ): Ein lockeres Puzzlespiel, bei dem Ihr die richtigen Verbindungen herstellen müsst, um die Glühbirnen zum Leuchten zu bringen.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.

Wir hoffen, Ihr habt ein schönes Wochenende mit Eurer Familie, Euren Freunden und Eurem Smartphone. Wenn Ihr denkt, dass wir eine App übersehen haben, die die Welt kennen sollte, dann teilt Eure Empfehlungen in den Kommentaren mit!