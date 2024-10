Cremige Suppen, leckere Aufstriche, perfekt gekochte Kartoffeln und natürlich selbst gemachter Eierlikör. Wie bereitet man das alles am besten zu? Wenn Ihr jetzt an den Thermomix von Vorwerk gedacht habt, haben wir eine Überraschung für Euch.

Das Original von Vorwerk bekommt nämlich Konkurrenz von Lidls Eigenmarke Silvercrest. Und die hat sich gewaschen! Der Monsieur Cuisine Smart kommt in unterschiedlichen Farben daher und lässt sich sogar per Google Assistant steuern. Für einen Bruchteil des Preises vom Thermomix macht er in Eurer Küche definitiv eine gute Figur. Was Ihr erwarten könnt, erfahrt Ihr hier.

Monsieur Cuisine Smart – Alternative zum Thermomix?

Der Monsieur Cuisine Smart ist darauf ausgelegt, Euch im Alltag tatkräftig beim Kochen zu unterstützen und dabei den Großteil der Aufgaben zu übernehmen. Er ist in fünf stylishen Farben erhältlich – neben Schwarz auch in Rot, Champagner, Titanium und Weiß. Das großzügige 8-Zoll-Farbdisplay sorgt dafür, dass Ihr stets die Übersicht über das Rezept und die Zutatenmengen behaltet. Zudem könnt Ihr über den Bildschirm bequem die Portionen anpassen, egal ob Ihr für Euch allein oder für die ganze Familie kocht.

Affiliate Angebot Monsieur Cuisine Smart mit WLAN-Funktion und Sprachsteuerung | 4,5 Liter Fassungsvermögen

Um eine große Vielfalt an Kochtechniken abzudecken, bietet der Monsieur Cuisine Smart insgesamt elf verschiedene Funktionen. Er kann nicht nur kochen und braten, sondern auch dampfgaren, mixen, wiegen, pürieren und sogar sous-vide-garen. Im Lieferumfang findet Ihr zudem zahlreiches Zubehör, darunter einen 4,5-Liter-Mixbehälter, einen Koch- und Messereinsatz sowie Rühr- und Dampfgaraufsätze. Zusätzlich gibt es eine App mit über 1.000 erprobten Rezepten, die Ihr kostenfrei mit der Bestellung erhaltet. So gibt es keine Grenzen beim Ausprobieren Eurer kulinarischen Kreativität. Besonders spannend: Ihr könnt Teil der Monsieur Cuisine Community werden, Euch mit anderen Hobbyköchen austauschen und Eure eigenen Rezeptkreationen teilen.

Wie viel kostet der smarte Küchenhelfer?

Der Preis für den Monsieur Cuisine Smart liegt bei Lidl bei 499 Euro, was im Vergleich zum Thermomix TM6, der 1.499 Euro kostet, ein echtes Schnäppchen ist. Wer sich mit der älteren Version, dem Monsieur Cuisine Connect, zufriedengibt, kann diese für nur 399 Euro bei Lidl ergattern*.

Der deutliche Preisunterschied ist ein großer Vorteil des Monsieur Cuisine Smart. Auch in Bezug auf die Funktionen steht er dem Thermomix kaum nach, wie auch die Stiftung Warentest bestätigt. Mehr dazu lest Ihr bei unseren Kollegen von inside digital. Wer also nicht unbedingt auf den Markennamen Wert legt und eine praktische Küchenmaschine sucht, die den Kochalltag erleichtert, sollte den Monsieur Cuisine Smart in Erwägung ziehen.

Was haltet Ihr vom Monsieur Cuisine Smart? Seid Ihr Team Thermomix oder gebt Ihr dem Lidl-Gerät eine Chance?