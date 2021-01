Wireless Charging: Motorola & Xiaomi laden Smartphones über Meter hinweg

Wie Ihr Euch denken könnt, muss das Empfänger-Smartphone über ein eigenes Antennen-Array verfügen, das diese Wellen empfangen und in nutzbare elektrische Energie umwandeln kann.

Xiaomi behauptet, ein miniaturisiertes Antennen-Array entwickelt zu haben, das eine eingebaute "Beacon-Antenne" und ein "Empfangs-Antennen-Array" enthält. Die Aufgabe der Beacon-Antenne ist es, ihre Position an die selbstisolierte Ladesäule zu senden, während die Empfangsantenne das Millimeterwellensignal mithilfe einer Gleichrichterschaltung in nutzbare elektrische Energie umwandelt.

We're excited to bring you the remote charging technology - Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2