Movano bestätigt November-Release des Evie Smart Ring

Nachdem wir erst kürzlich über die Pläne des Galaxy Ring von Samsung berichtet haben und auch Oura mit seinem zugegebenermaßen eher teurem Angebot eines smarten Ringes sich einen Namen gemacht hat, stößt mit Movano ein weiterer Anbieter hinzu. Der kalifornische Hersteller von medizinischen Geräten möchte uns noch in diesem Monat (November 2023) den Evie Smart Ring in drei Farben zum Verkauf anbieten. Dabei ist der smarte Fitness-Tracker deutlich preiswerter als die Konkurrenz!

Der Movano Evie Smart Ring startet am 20. November 2023

Der Evie Smart Ring soll primär für die Frau designt sein – Seht Ihr das auch so? / © Movano Inc.

Meine zuletzt verfasste provokante These, dass smarte Ringe vermutlich zeitnah den schlanken Fitness-Tracker wie das Xiaomi Smart Band 8 (Test) ablösen werden, verstärkt sich mit meinem heutigen Beitrag über den Evie Smart Ring von Monano (via NotebookCheck). Denn auf der Homepage des Herstellers wird nun bekannt gegeben, dass der Evie Smart Ring ab dem 20. November 2023 für 255,95 Euro in den Farben Rose Gold, Silber und Gold über den virtuellen Tresen gehen soll. Dabei steht der smarte Ring in acht US-Ring-Größen zur Verfügung.

Einen dicken Drops gibt es aber aktuell noch für Euch zu lutschen! Nein – ich rede nicht davon, dass der Ring primär für die weibliche Schönheit bestimmt ist – das würde ich rein optisch so nicht zwingend unterschreiben. Vielmehr geht es um die Kompatibilität, welche aktuell nur auf Apple iOS und somit dem Apple iPhone, bzw. Apple iPad beschränkt ist. Eine App für Android-Smartphones dürfte aber meiner Meinung nach in wenigen Wochen verfügbar sein. Der Hersteller selbst beschreibt seinen Evie Smart Ring wie folgt:

Der Evie Ring ist der einzige Smart-Ring, der speziell für Frauen entwickelt wurde. Von der offenen Gestaltung bis hin zu personalisierten Einblicken, die alle Aspekte Ihrer Gesundheit miteinander verbinden, ist jeder Teil des Erlebnisses für Frauen jeden Alters und jeder Lebensphase konzipiert.

Mit dem Movano Evie Smart Ring kann auch die hormonelle Umstellung zur Menopause analysiert werden. / © Movano Inc. | edit by nextpit

Zu dem Funktionsumfang des intelligenten Ringes gehören wie bei den Mitbewerbern das Tracken von Herzfrequenz, der Hauttemperatur, der Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2), der Menstruationszyklus, der Weg zur Menopause, die Aufzeichnung des Schlafes und natürlich dem typischen Fitness-Training. Alles natürlich ohne ein benötigtes kostenpflichtiges Abonnement, wie es beispielsweise Oura für seinen Horizon Smart Ring anbietet.

Eine kleine weitere Besonderheit des Movano Evie Smart Rings ist das kleine optional erhältliche Ladecase ab 75,95 Euro, das so gestaltet ist, dass es bei den Maßen von 60 x 60 x 21 mm komfortabel in der Hosentasche transportiert werden kann und der Ring dabei geladen wird. Laut dem Hersteller soll Evie fünf Tage mit einer vollen Ladung auskommen.

Auch der Evie Smart Ring bietet alle typischen Tracking-Funktionen und das ganz ohne kostenpflichtiges Abo. / © Movano Inc.

Wer sich zu guter Letzt fragt, warum der smarte Ring offen gestaltet wurde, dann will Movano damit den unterschiedlichen Umfang Eures Fingers im Laufe eines Tages kompensieren.

Affiliate Angebot Xiaomi Smart Band 8

Was haltet Ihr von dem Movano Evie Smart Ring? Nur für Frauen oder können den auch durchaus Männer tragen? Schreibt uns Eure Meinung unten in die Kommentare.