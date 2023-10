Ihr wollt einen neuen Job? Holt Euch eine persönliche Empfehlung

Es heißt, es kommt nicht darauf an, was Ihr wisst, sondern wen Ihr kennt. Einigen Berichten zufolge, namentlich von dem bekannten Historiker und Etymologen Barry Popik , stammt die Redewendung bereits vor mehr als 100 Jahren; ihre früheste bekannte Verwendung in gedruckter Form findet sich in einer Ausgabe der amerikanischen Gewerkschaftszeitschrift The Electrical Worker von 1914:

"Viele hinterhältige Kräfte kontrollieren offenbar auch die Bedingungen für den Aufstieg und die Bevorzugung", heißt es in dem Artikel, "und ein Satz, den man oft hört, besagt, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was Ihr wisst, sondern wen Ihr kennt."

Mehr als ein Jahrhundert später kann sich der Autor die "Aufstiegsbedingungen", wie sie heute bestehen, vermutlich nicht mehr vorstellen.

Trotz sozialer Netzwerke und Nischen-Jobbörsen, die Bewerbern dabei helfen sollen, den perfekten Job zu finden, trotz Personalvermittlern, Headhuntern, Beratern und vielem mehr, kann es immer noch schwierig sein, einen Fuß in die Tür zum Traumjob zu bekommen.

Tatsache ist, dass nur etwa die Hälfte der Neueinstellungen in der Tech-Branche über herkömmliche Bewerbungen erfolgt. Was wir aus dieser Zahl lernen können, ist, dass persönliche Empfehlungen immer noch eine wichtige Rolle im Einstellungsprozess spielen.

Das kann ein Insider sein, der bei den Personalverantwortlichen ein gutes Wort einlegt, oder ein früherer Arbeitgeber, eine Führungskraft oder ein Kollege, der Einfluss auf den potenziellen Arbeitgeber hat und ihm nahelegt, Bewerber X gegenüber den anderen Bewerbern zu bevorzugen.

Wenn Ihr diesen Weg gehen wollt – und warum solltet Ihr das nicht tun –, gibt es einige Dinge, die Ihr beachten solltet, wenn Ihr eine persönliche Empfehlung einholt, um E Chancen auf Euren Traumjob zu erhöhen:

Wählt Euren Fürsprecher sorgfältig aus

Wenn Ihr darüber nachdenkt, wen Ihr um eine Empfehlung bitten wollt, solltet Ihr an die Leute denken, die Euch gut genug kennen, was Euren Charakter, Eure Arbeitsmoral und Euer Potenzial angeht. Wenn sie ihren Namen unter eine solche Empfehlung setzen, müssen sie wirklich der Meinung sein, dass Ihr sie verdient, und das Letzte, was Ihr wollt, ist, dass sie höflich ablehnen.

Stellt den Antrag rechtzeitig und formell

Das Verfassen eines Empfehlungsschreibens ist etwas, über das eine Person wahrscheinlich sorgfältig nachdenken möchte. Außerdem haben sie wahrscheinlich selbst einen vollen Terminkalender, also überlasst es nicht der letzten Minute. Ihr solltet sie auch nicht per SMS oder DM ansprechen. Schreibt sie professionell und formell an. Selbst wenn Ihr ein freundschaftliches Verhältnis zueinander habt, wird sie das davon überzeugen, dass Ihr es ernst meint.

Begründet, warum Ihr die Richtigen seid

Begründet immer, warum Ihr die Empfehlung verdient habt und warum Ihr der beste Kandidat für die Stelle seid. Es wäre ein Fehler anzunehmen, dass die Person, die Ihr ausgewählt habt, Euch ein Empfehlungsschreiben schreibt, nur weil sie Euch kennt, oder dass sie sich sofort an Eure besten Eigenschaften erinnert.

Seid nicht beleidigt, wenn sie ablehnen

Wenn Eure Anfrage höflich abgelehnt wird, bleibt immer professionell. Die jeweilige Person wird ihre eigenen Gründe dafür haben. Vielleicht gibt es eine Richtlinie, nach der solche Anfragen abgelehnt werden, oder es gibt einen Interessenkonflikt mit dem Unternehmen, oder sie haben einfach das Gefühl, dass sie Euch nicht unterstützen können. Was auch immer der Grund ist, dankt ihnen für ihre Zeit und findet einen alternativen Ansprechpartner.

Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk

Das ist in jeder Situation ein guter Ratschlag, aber wenn es darum geht, geeignete Personen zu finden, die Euch bei einer Bewerbung unterstützen, wisst ihr nie, wer die richtige Person ist, um Euch die nötige Unterstützung zu geben. Nutze soziale Medien und andere Tools, um mit alten Kollegen und Vorgesetzten in Kontakt zu bleiben; tauscht Euch mit ihnen aus und gebt, wenn möglich, ähnliche Ermutigungen und Empfehlungen an andere weiter. Verströmt die Energie, die Ihr Euch erhofft – und es kann gut sein, dass sie mit der Zeit auch Euch gehört.

Empfehlung hin oder her: Ihr solltet immer zuversichtlich sein, was Eure Aussichten angeht. Besucht das nextpit Job Board, um Eure nächste perfekte Stelle zu finden.

Wenn Datenanalyse Eure Stärke ist, sucht die Bergfreunde GmbH einen Webanalysten (m/w/d), der das Unternehmen dabei unterstützt, Wissen in Geschäftserfolg umzuwandeln. In dieser Position arbeitet Ihr eng mit den Produkt- und Entwicklungsteams zusammen, um das Online-Nutzerverhalten im E-Commerce-Bereich zu analysieren und Datenmodelle zu erstellen, die zu verwertbaren Erkenntnissen führen, die jeden Aspekt des Unternehmens unterstützen und das Kundenerlebnis verbessern.

In Stuttgart stellt die Viastore Group einen DevOps Engineer (m/w/d) ein, um das Kundenerlebnis durch Automatisierung zu verbessern. Dein Ziel ist es, die Automatisierung zu maximieren und gleichzeitig den Wartungsaufwand zu minimieren. Dies erreicht Ihr, indem Ihr die IT-Infrastruktur verwaltet und weiterentwickelt und alle Systemen überwacht, um detaillierte Dateneinblicke zu erhalten. Diese Stelle bietet Euch umfangreiche Vorteile, also seht sie Euch jetzt genauer an.

In Köln sucht die Digitalagentur Denkwerk GmbH einen Entwickler (m/w/d), der das Team bei einer Vielzahl von E-Commerce- und Webprojekten unterstützt. Diese spezialisierte Agile-Rolle erfordert Kenntnisse in einer breiten Palette von Programmiersprachen und Tools für die Front- und Backend-Entwicklung. Als junges, dynamisches Unternehmen bietet Denkwerk dem erfolgreichen Bewerber umfangreiche Sozialleistungen.

Beginnt Eure Jobsuche noch heute über das nextpit Job Board. Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.